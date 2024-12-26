Гардероб для елки: как стильно украсить дом к Новому году — правила, советы и готовые идеи от дизайнеров

Украшение елки — важная новогодняя традиция Источник: Александр Ощепков / NGS.RU











До Нового года осталось меньше недели, если вы еще этого не сделали, пора ставить елку и создавать праздничное настроение. Но как сделать это правильно, так, чтобы елка не смотрелась несуразно? И какие украшения выбрать, чтобы вашими дизайнерскими способностями восхищались гости? Дизайнеры рассказали нашим коллегам из NGS.RU, как правильно украшать елку, и поделились своими идеями.

Как украсить елку

Для украшения можно использовать бантики и цветы Источник: Анна Марковина











Дизайнер Анна Марковина считает, что тренды в украшении дома к Новому году бывают абсолютно разные и их много. В прошлом году, например, было сразу 15 разных модных решений.

Одно из тех, что советует сама дизайнер, — взять елку, хорошую гирлянду по типу росы и густо обмотать дерево. Гирлянды потребуется много.

— Это смотрится достаточно изящно, когда елка не наряжена, всё равно лампочки гирлянды видны, даже когда выключены, — объяснила Анна Марковина.

Вы можете использовать в новогоднем украшении не только традиционные игрушки, но и просто мягкие Источник: Олег Фёдоров / CHITA.RU











Тематик для украшения елки очень много. Самое базовое и классическое сочетание — это красный и зеленый. Но чтобы оно смотрелось органично, нужны шары разных размеров и желательно разной фактуры: матовые или глянцевые.

— Я еще люблю купить атласные ленты вместо проволочек на шарах, можно купить разные, если хочется. Многие очень любят, чтобы елка густо смотрелась, и такой прием поможет любителям максимализма. Купите ленты атласные и капроновые и делайте объемные бантики. Игрушки также можно вешать на тоненькие ленточки, и они могут быть, например, другого оттенка зеленого, отличающегося от цвета елки, — посоветовала дизайнер.

Если игрушки зеленого цвета, то можно использовать сочетающийся с ним красный оттенок для ленты.

Можно использовать однотонное украшение Источник: Анна Марковина











Анна Марковина рассказала, что любит украшать пространство искусственными растениями. В магазинах сейчас продаются разные веточки с кристаллами или с искусственным снегом, но такое украшение интересно сделать и самостоятельно: взять березовых веток и украсить искусственным снегом. Их можно вставить между ветками елок или просто в вазу.

Также есть разные тематики для украшения елок: например, можно выбрать лесную и повесить на веточки филинов, мишек, зайчиков и других животных. Можно сделать елку театральную или елку в честь ваших любимых фильмов.

Сама елка может быть необычного цвета Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Какой бы стиль или тематику украшений вы ни выбрали, обращайте внимание на соотношение елки и игрушки — не вешайте слишком большие на маленькую елку.

— Когда мы размещаем игрушки, мы сначала гирляндами обматываем всё густо, а потом размещаем самые крупные предметы и идем от крупного к мелкому, — объяснила дизайнер.

Анна Марковина предложила добавить елке интересный вид и выбрать игрушки-сосульки, но их тоже нужно подбирать по размеру: на маленькую елку, высотой до метра, лучше брать сосульки длиной 10–15 сантиметров, на средние, до двух метров, — длиной 20–25 сантиметров. На высокие елки можно смело вешать и 35-сантиметровые сосульки.

— Если есть страх ошибиться, то лучше не кидаться в крайности и сделать что-то монохромное. Своим клиентам я подбирала такой базовый гардероб для елки: шарики в примерно похожей гамме, но с разным декором. Например, гладкие, перламутровые, прозрачные, с какими-то дольками, как будто апельсина, но всё примерно плюс-минус в похожей гамме и трех размеров, — рассказала Анна Марковина.

Можно смело использовать игрушки разных форм, но если они будут в одной цветовой гамме, елка будет выглядеть гармоничнее Источник: Максим Серков / NGS42.RU

Дизайнер Анна Цыганова напомнила, что символ 2025 года — Зеленая Деревянная Змея, и при украшении можно выбрать соответствующие ей цвета. Например, зеленый может стать самостоятельным цветом для украшения — просто надо выбирать сложные и глубокие тона: малахитовый, изумрудный, оливковый, болотный.

Сочетать зеленый Анна Цыганова предлагает с бежевым, белым, коричневым, особенно если игрушки из дерева. Из металла змея предпочитает золотые и медные оттенки.

Не стоит забывать и про украшение пространства Источник: Анна Марковина

Более ярко будет смотреться сочетание зеленого с голубым, синим, бордовым, фиолетовым.

Анна Цыганова составила инструкцию, следуя которой оформить елку будет гораздо проще:

Выбрать цвет и все игрушки подбирать в одной цветовой гамме. Использовать какого-то персонажа (животные, райские птицы, сказочные персонажи, Гарри Поттер и прочее). Подобрать тематику: лесная, цветочная, морская, кружева, натуральная и так далее. Отобрать материалы. Вы можете выбрать вид материала, который будет использоваться при оформлении: ленты, дождик, банты, ветки, цветы, свечи и так далее.

Украшение пространства

Для венков можно использовать сушеные фрукты Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Анна Марковина предлагает обратить внимание на люстры, их тоже можно украшать. Идеальный вариант — если люстра над обеденным столом. В зависимости от вида на нее можно повесить игрушки на длинных веревочках или на ленте, а можно даже прикрутить с помощью проволоки веточки настоящей или искусственной елки.

— Я очень люблю новогодние венки, можно их сплести самому, например из пенопласта вырезать колечко и проволокой постепенно приматывать веточки. Точно так же можно и гирлянду создать и под телевизор положить. Единственное, надо учитывать, что настоящие ветки дают смолу, можно что-нибудь испачкать, поэтому искусственные могут быть лучше, — поделилась советом дизайнер.

Венки можно купить готовыми или сделать самим Источник: Ксения Филимонова / IRCITY.RU











Если купить искусственный веночек, его можно декорировать каждый год по-разному. Если вы к этому готовы, то можете выбрать шишки, золотые желуди, сухие цветы, каштаны, цукаты. Эти же предметы можно использовать для создания гирлянды, для этого их надо накрутить на проволоку или ленточки.

— Хочется, чтобы Новый год был праздником настоящим. А когда вокруг красиво, у нас сразу улыбка, а из-за улыбки мозг думает, что тебе хорошо, выделяется дофамин, и тебе становится еще лучше, — уверена Анна Марковина.

Камин может быть ненастоящим Источник: Анна Марковина

Особенно празднично в новогоднем интерьере будет выглядеть камин, хотя, конечно, в квартирах его у нас обычно нет. Если есть желание и силы, можно сделать его самостоятельно — Анна Марковина рассказала, что делала для клиентки такой два года назад. Дизайнер купила пенопластовый камин, покрасила его в черный и поставила в деревянном доме. На его украшение у дизайнера и ее помощницы ушло пять часов.

— Камин — это один из основных элементов интерьера, который ассоциируется с праздничным оформлением, — согласилась Анна Цыганова. — Его можно дополнить еловыми композициями и венками, подсвечниками и другими новогодними инсталляциями.

Новогодние украшения создают атмосферу Источник: Максим Серков / NGS42.RU











Как отмечает Анна Цыганова, помимо новогодней елки можно украшать предметы в разных комнатах. Например, новогодний стол: его можно оформить как основную композицию или сделать красивую сервировку.

Проемы дверей, арки и полуарки можно оформить с помощью подвесных конструкций и еловых гирлянд. На входной двери настроение помогут создать венки и банты, причем можно вывесить их и на внешней стороне двери, и тогда красивый Новый год будет и у ваших соседей.

Дизайнер добавила, что у владельцев загородного дома простор для декорирования практически бесконечный. И в первую очередь стоит обратить внимание на поручни лестниц и крыльцо.

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