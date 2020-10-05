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Тема дняРезкий всплеск пневмонии и новые ограничения

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«Два организма в одном»: мальчик, которому всем миром собирали деньги на лечение, победил рак

Сергей Куликовский из Ярославской области сумел справиться со страшной болезнью

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Сережу смогли перевезти на лечение в Израиль

Сережу смогли перевезти на лечение в Израиль

Мальчик, которому всем миром собирали деньги на лечение, победил рак

— Победа! Остальное все потихоньку починим, уберём, залатаем, — ликует мама 18-летнего Сергея Куликовского из Рыбинска.

Мальчик, на борьбу с раком которому собирали всем миром, наконец здоров! Сергей сейчас находится в Израиле, где ему сделали трансплантацию костного мозга. Серёже лечение даётся нелегко: он сильно похудел, появился тремор, проблемы с памятью. Но самое главное, что сегодня исследования показали, что рак отступил.

Сергея лечат в Израиле

Сергея лечат в Израиле

— У нас маленькая, но такая огромная победа: пункция костного мозга с подробными молекулярными исследованиями показала, что Сергей полностью здоров, — написала мама Сергея Алёна Куликовская в группе помощи мальчику. — Донор работает на 100%, благополучно заселился в организме, и начинается потихоньку дружеская притирка двух организмов в одном. По остальному состоянию, Сережка ещё очень слабенький, огромная куча побочек, огромная потеря веса, начинаем потихоньку кушать в маленьких дозах специальное питание, начинаем потихоньку ходить, тремор по чуть-чуть уходит, память становится получше, с давлением пока ещё тоже проблема, то 80 на 50, то резко поднимается. Описывать подробно все побочки не хочется, пока их много, но мы в процессе лечения.

Страшный диагноз — острый лимфобластный лейкоз Сергею поставили в 2013 году. После продолжительного лечения болезнь отступила, Сережа смог вернуться к нормальной жизни. Но в 2019 году произошел рецидив. И борьба за жизнь продолжилась. Деньги на лечение мальчику собирали всей областью, но, когда сумма была набрана, коронавирус разрушил все планы — семья не могла вылететь на лечение в Германию.

Это фото — любимое у мамы Сергея. Это победа!

Это фото — любимое у мамы Сергея. Это победа!

Так, каждый, кто перечислил даже небольшую сумму, помог Сергею победить страшную болезнь. Мы желаем мальчику справиться со всеми побочными эффектами от лечения и крепкого здоровья в дальнейшем.

Победить страшную болезнь мечтает ещё один житель Рыбинска Иван Леонов. Ваня борется с раком уже три года. Родственники просят всех, кто может, помочь собрать необходимую сумму на его лечение.

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онкологияракСергей Куликовский
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