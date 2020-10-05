«Два организма в одном»: мальчик, которому всем миром собирали деньги на лечение, победил рак

— У нас маленькая, но такая огромная победа: пункция костного мозга с подробными молекулярными исследованиями показала, что Сергей полностью здоров, — написала мама Сергея Алёна Куликовская в группе помощи мальчику. — Донор работает на 100%, благополучно заселился в организме, и начинается потихоньку дружеская притирка двух организмов в одном. По остальному состоянию, Сережка ещё очень слабенький, огромная куча побочек, огромная потеря веса, начинаем потихоньку кушать в маленьких дозах специальное питание, начинаем потихоньку ходить, тремор по чуть-чуть уходит, память становится получше, с давлением пока ещё тоже проблема, то 80 на 50, то резко поднимается. Описывать подробно все побочки не хочется, пока их много, но мы в процессе лечения.

