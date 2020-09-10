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Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

В ведомстве считают, что это сократит число алкоголиков

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Минздрав не первый год пытается запретить продажу алкоголя до 21 года

Минздрав не первый год пытается запретить продажу алкоголя до 21 года

Минздрав считает необходимым повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, отметив, что выпивка в раннем возрасте приводит к злоупотреблению алкоголем в будущем.

— Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении крепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем, — считает Салагай.

Эту инициативу поддержал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.

Лоббировать законопроект о запрете продажи алкоголя крепче 16,5% (пороговое значение крепости вина) людям моложе 21 года Минздрав начал с марта прошлого года. И хотя инициативу согласовало большинство федеральных ведомств, в Минфине законопроект не поддержали, а в Минэкономразвития сочли необоснованным.

Обновлено в 17:20 МСК: Изначально федеральные СМИ сообщали, что речь идет о некрепком алкоголе. Позже Салагай заявил, что в новости «закралась неточность»: Минздрав России поддерживает увеличение возраста продажи крепкого алкоголя, а не некрепкого.

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