Минздрав предложил запретить продажу крепкого алкоголя до 21 года

Минздрав считает необходимым повысить возраст продажи крепкого алкоголя до 21 года. Об этом на пресс-конференции в ТАСС сообщил заместитель министра здравоохранения России Олег Салагай, отметив, что выпивка в раннем возрасте приводит к злоупотреблению алкоголем в будущем.
— Такого рода регулирование необходимо, прежде всего, в отношении крепкого алкоголя, потому что существует очень тесная ассоциация между количеством потребленного алкоголя и риском смерти. Кроме того, мы знаем: чем раньше человек начинает потреблять алкоголь, тем больше вероятность злоупотребления алкоголем в будущем, — считает Салагай.
Эту инициативу поддержал председатель Синодального отдела по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Московского патриархата Владимир Легойда.
Лоббировать законопроект о запрете продажи алкоголя крепче 16,5% (пороговое значение крепости вина) людям моложе 21 года Минздрав начал с марта прошлого года. И хотя инициативу согласовало большинство федеральных ведомств, в Минфине законопроект не поддержали, а в Минэкономразвития сочли необоснованным.
Обновлено в 17:20 МСК: Изначально федеральные СМИ сообщали, что речь идет о некрепком алкоголе. Позже Салагай заявил, что в новости «закралась неточность»: Минздрав России поддерживает увеличение возраста продажи крепкого алкоголя, а не некрепкого.