Выявлены новые случаи заболевания: оперштаб выдал обновлённые данные по коронавирусу

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 4952 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией.



— В Ярославской области было выявлено 39 заболевших COVID-19, новых летальных случаев не зафиксировано, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в регионе официально зарегистрировано 7308 подцепивших инфекцию. В результате болезни умерли 37 человек.



В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 115 человек. Умерло за весь период — 17 414.

