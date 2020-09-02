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Выявлены новые случаи заболевания: оперштаб выдал обновлённые данные по коронавирусу

Официально подтверждённые данные на 2 сентября

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Ежедневно в лабораториях Роспотребнадзора делают сотни тестов на коронавирус

Ежедневно в лабораториях Роспотребнадзора делают сотни тестов на коронавирус

Коронавирусом в Ярославской области заразились ещё 39 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил, что за последние сутки в России зарегистрировано 4952 новых подтверждённых случая заболевания коронавирусной инфекцией.

— В Ярославской области было выявлено 39 заболевших COVID-19, новых летальных случаев не зафиксировано, — сообщили в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — Всего в регионе официально зарегистрировано 7308 подцепивших инфекцию. В результате болезни умерли 37 человек.

В целом в России нарастающим итогом зарегистрировано 1 005 000 случаев коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 115 человек. Умерло за весь период — 17 414.

Пока весь мир борется с коронавирусом, приближается время бороться и с гриппом — сезонный подъем заболеваемости приходится на осень и зиму, вакцинация начинается уже сейчас. Чего ждать от гриппа в этом году — читайте в нашей публикации.

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