Родственникам медработницы, умершей после заражения COVID-19, отказали в компенсации за её смерть

— Я встретился с заместителем председателя правительства области Анатолием Гулиным, ответственным за здравоохранение. Он мне пояснил, что, к сожалению, хоть она и работала в регистратуре, сама не являлась медицинским работником и образования медицинского не имела, — рассказал Сергей Хабибулин. — Я этого понять не могу, ведь в больнице есть и пищеблок, и другой обслуживающий персонал.

Депутат добавил, что депутат Госдумы от Ярославской области Анатолий Грешневиков готовит обращение к президенту, чтобы включить в список выплат таких работников, как Галина Олейник.

По 41-летней медсестре Валентине Наумовой расследование ещё не закончилось. Галина занималась тем, что брала мазки на коронавирус у людей, находящихся на карантине.

Напомним, историю 63-летней Галины Олейник рассказала её дочь, заразившаяся коронавирусом вслед за ней. Женщина постоянно жаловалась на жар в лёгких, болезнь развивалась бурно — из Переславля с 70%-ным поражением лёгких её увезли в Ярославль, подключили на ИВЛ. Но в себя женщина уже не пришла, смерть констатировали 21 мая. Галина Олейник работала на приёме в женской консультации, её дочь подозревает, что мать заразилась коронавирусной инфекцией на работе.