Озвучили причину смерти медсестры из Переславля, которая брала тесты на коронавирус

В ярославском госпитале ветеранов войн скончалась 41-летняя медсестра Валентина Наумова, которая брала тесты на коронавирус у жителей Переславля-Залесского. Районная больница, где она работала, объявила, что причины смерти устанавливаются. На сегодняшний день в Департаменте здравоохранения Ярославской области смогли сообщить только это:
— Смерть произошла не от COVID-19, — сообщили в департаменте.
Точные причины гибели медсестры относятся к медицинской тайне и не разглашаются.
Однако нельзя исключать, что именно коронавирусная инфекция усилила сопутствующие заболевания Валентины Наумовой. Депутат Ярославской областной думы отправил заявление в Генпрокуратуру с требованием проверки Переславской центральной районной больницы, где умерла медсестра. Её смерть получила большой отклик в обществе: ведь именно Валентина Наумова стала героиней ролика правительства Ярославской области о работе врачей в период пандемии COVID-19. В нём она рассказывала, как ежедневно ходит по домам переславцев и забирает мазки для тестов на коронавирус, говорила, что любит свою работу.
Смерть медсестры заставила пересмотреть кадры видео, на которых показано, что работает она в одноразовых средствах индивидуальной защиты.
— Департамент здравоохранения области разместил ролик, из которого следует, что медсестру не обеспечили СИЗ (респиратор, защитный костюм, бахилы) для контакта с пациентами при заборе анализов на COVID-19, — считает депутат Александр Воробьёв. — Публикую ответ областной прокуратуры, что медсестра «наблюдала за клинически ЗДОРОВЫМИ лицами на дому... респиратора и защитного костюма не требовалось». Моё обращение было в апреле. Если медсестра действительно была обеспечена необходимыми СИЗ, то почему она заразилась коронавирусом? Конечно, сейчас можно придумать, что заразилась, например, в магазине или ещё где-то, но только не на работе. Направляю запрос теперь генпрокурору.
Вот этот ролик, в котором снимали медсестру.