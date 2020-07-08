Озвучили причину смерти медсестры из Переславля, которая брала тесты на коронавирус

В ярославском госпитале ветеранов войн скончалась 41-летняя медсестра Валентина Наумова, которая брала тесты на коронавирус у жителей Переславля-Залесского. Районная больница, где она работала, объявила, что причины смерти устанавливаются. На сегодняшний день в Департаменте здравоохранения Ярославской области смогли сообщить только это:

— Смерть произошла не от COVID-19, — сообщили в департаменте.

Точные причины гибели медсестры относятся к медицинской тайне и не разглашаются.

Однако нельзя исключать, что именно коронавирусная инфекция усилила сопутствующие заболевания Валентины Наумовой. Депутат Ярославской областной думы отправил заявление в Генпрокуратуру с требованием проверки Переславской центральной районной больницы, где умерла медсестра. Её смерть получила большой отклик в обществе: ведь именно Валентина Наумова стала героиней ролика правительства Ярославской области о работе врачей в период пандемии COVID-19. В нём она рассказывала, как ежедневно ходит по домам переславцев и забирает мазки для тестов на коронавирус, говорила, что любит свою работу.