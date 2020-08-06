Оперштаб сообщил о росте числа заболевших COVID в Ярославской области 6 августа

В Ярославской области продолжается распространение коронавирусной инфекции. На утро 6 августа в регионе выявили 39 новых заболевших. Число выздоровевших увеличилось на 72 человека.
— За всё время в Ярославской области COVID-19 выявили у 6268 человек, выздоровели 5581, умерли — 31, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.
В регионе уже второй месяц заболеваемость держится примерно на одном уровне, ежедневно выявляют около 40 заражённых в сутки.
Как распространяется зараза по области, общие данные по выявленным заболевшим за всё время пандемии:
- Ярославль - 3125;
- Рыбинск – 874;
- Ростовский МР - 325;
- Ярославский МР - 321;
- Переславский городской округ - 269;
- Тутаевский МР - 248;
- Гаврилов-Ямский МР – 240;
- Рыбинский МР - 190;
- Борисоглебский МР - 134;
- Угличский МР - 129;
- Некрасовский МР - 94;
- Большесельский МР - 83;
- Пошехонский МР - 72;
- Даниловский МР - 59;
- Некоузский МР – 53;
- Первомайский МР - 18;
- Брейтовский МР – 13;
- Мышкинский МР – 13;
- Любимский МР - 8.
В стране за сутки выявили 5267 случаев заражения коронавирусом, выписано с больничных 7331 человек. Умерло от инфекции за последние сутки ещё 116 человек.