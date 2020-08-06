Оперштаб сообщил о росте числа заболевших COVID в Ярославской области 6 августа

В Ярославской области продолжается распространение коронавирусной инфекции. На утро 6 августа в регионе выявили 39 новых заболевших. Число выздоровевших увеличилось на 72 человека.

— За всё время в Ярославской области COVID-19 выявили у 6268 человек, выздоровели 5581, умерли — 31, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.

В регионе уже второй месяц заболеваемость держится примерно на одном уровне, ежедневно выявляют около 40 заражённых в сутки.