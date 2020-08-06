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Оперштаб сообщил о росте числа заболевших COVID в Ярославской области 6 августа

Актуальные данные о распространении коронавируса в регионе

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В Ярославской области не снижается распространение коронавирусной инфекции&nbsp;

В Ярославской области не снижается распространение коронавирусной инфекции 

В Ярославской области продолжается распространение коронавирусной инфекции. На утро 6 августа в регионе выявили 39 новых заболевших. Число выздоровевших увеличилось на 72 человека.

— За всё время в Ярославской области COVID-19 выявили у 6268 человек, выздоровели 5581, умерли — 31, — уточнили общие цифры в Информационном центре по коронавирусу в России.

В регионе уже второй месяц заболеваемость держится примерно на одном уровне, ежедневно выявляют около 40 заражённых в сутки.

Как распространяется зараза по области, общие данные по выявленным заболевшим за всё время пандемии:

  • Ярославль - 3125;
  • Рыбинск – 874;
  • Ростовский МР - 325;
  • Ярославский МР - 321;
  • Переславский городской округ - 269;
  • Тутаевский МР - 248;
  • Гаврилов-Ямский МР – 240;
  • Рыбинский МР - 190;
  • Борисоглебский МР - 134;
  • Угличский МР - 129;
  • Некрасовский МР - 94;
  • Большесельский МР - 83;
  • Пошехонский МР - 72;
  • Даниловский МР - 59;
  • Некоузский МР – 53;
  • Первомайский МР - 18;
  • Брейтовский МР – 13;
  • Мышкинский МР – 13;
  • Любимский МР - 8.

В стране за сутки выявили 5267 случаев заражения коронавирусом, выписано с больничных 7331 человек. Умерло от инфекции за последние сутки ещё 116 человек.

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