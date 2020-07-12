Новые выявленные: оперштаб выдал данные по заразившимся коронавирусом

Федеральный оперштаб выдал данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области за последние сутки.
— В Ярославской области ещё у 37 человек выявлен COVID-19, всего с начала эпидемии заразились 5267 человек, новых выздоровевших — 20, летальных — 0, всего 4333 и 22 соответственно, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.
За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6615 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1491 (22,5%) без клинических проявлений.