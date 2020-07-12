12 июля воскресенье
СЕЙЧАС +17°С
usd 71.23
eur 80.27
Тема дняПогибла девушка-байкер

Все новости

Все новости
ЗдоровьеВсё о коронавирусе

Новые выявленные: оперштаб выдал данные по заразившимся коронавирусом

Цифры по заболевшим COVID-19 в Ярославской области на 12 июля

806
1 Обсудить

Поделиться

С начала эпидемии в Ярославской области коронавирусом заразились 5267 человек

С начала эпидемии в Ярославской области коронавирусом заразились 5267 человек

Федеральный оперштаб выдал данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области за последние сутки.

— В Ярославской области ещё у 37 человек выявлен COVID-19, всего с начала эпидемии заразились 5267 человек, новых выздоровевших — 20, летальных — 0, всего 4333 и 22 соответственно, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России.

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6615 в 84 регионах, в том числе выявлено активно 1491 (22,5%) без клинических проявлений.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ0
  • ПЕЧАЛЬ0

Поделиться

Поделиться

COVID-19коронавирус
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!