Новый прирост заболевших: оперштаб выдал свежую статистику по коронавирусу на 2 июля

Федеральный оперштаб выдал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области за сутки.



— В Ярославской области +41, всего 4866, новых выздоровевших 54, летальных 0, всего 3420 и 19 соответственно, — сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.

В России за сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6760 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2167 (32,1%) без клинических проявлений.