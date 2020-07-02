Новый прирост заболевших: оперштаб выдал свежую статистику по коронавирусу на 2 июля

Федеральный оперштаб выдал свежие данные по заболеваемости коронавирусом в Ярославской области за сутки.
— В Ярославской области +41, всего 4866, новых выздоровевших 54, летальных 0, всего 3420 и 19 соответственно, — сообщил проектный офис Информационного центра по коронавирусу в России.
В России за сутки подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 — 6760 в 83 регионах, в том числе выявлено активно 2167 (32,1%) без клинических проявлений.
— Нарастающим итогом зарегистрировано 661 165 случаев (+1,0%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки выписано 6047 человек. Выписано за весь период — 428 978. За последние сутки умерли 147 человек. Умерло за весь период — 9683 человека, — уточнили в оперштабе.