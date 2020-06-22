Число заболевших растёт в Ярославле и Рыбинске: карта распространения коронавируса на 22 июня

За минувшие сутки в Ярославской области число заболевших коронавирусной инфекцией снова выросло — на 22 июня добавилось 45 новых диагнозов. Общее число заболевших с начала пандемии составило 4435 человек.
Стабильно высокий прирост в Ярославле и Рыбинске.
- Ярославль — 2319 (+17);
- Рыбинск — 614 (+11);
- Ростовский МР — 247 (+2);
- Гаврилов-Ямский МР — 216;
- Переславский городской округ — 213;
- Ярославский МР — 198;
- Рыбинский МР — 135 (+1);
- Тутаевский МР — 112;
- Борисоглебский МР — 77 (+2);
- Угличский МР — 77 (+12);
- Некрасовский МР — 70;
- Большесельский МР — 53;
- Некоузский МР — 38;
- Даниловский МР — 20;
- Пошехонский МР — 20;
- Брейтовский МР — 10;
- Первомайский МР — 7;
- Мышкинский МР — 7;
- Любимский МР — 2.
За минувшие сутки выписали из ковид-отделений 16 человек, общее число выздоровевших — 2469. В больницах находятся 762 человека, остальные лечатся дома. Важно: 516 человек из тех, что лежат в больницах, не включены в официальную статистику. Они попали в госпитали с симптомами коронавируса и ждут результатов тестов.
За сутки сделано 1547 лабораторных анализов. На обязательной изоляции по возвращении из-за границы находятся 205 человек, ещё 2023 человека сидят на карантине после контакта с заболевшими.
В России сегодня выявили 7600 случаев заражения в 83 регионах. В 32,5% случаев болезнь протекает без симптомов.