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Число заболевших растёт в Ярославле и Рыбинске: карта распространения коронавируса на 22 июня

Подробные данные о COVID-19 в регионе

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В Ярославской области ежедневный официальный прирост заболевших — несколько десятков человек&nbsp;

В Ярославской области ежедневный официальный прирост заболевших — несколько десятков человек 

За минувшие сутки в Ярославской области число заболевших коронавирусной инфекцией снова выросло — на 22 июня добавилось 45 новых диагнозов. Общее число заболевших с начала пандемии составило 4435 человек.

Стабильно высокий прирост в Ярославле и Рыбинске.

  • Ярославль — 2319 (+17);
  • Рыбинск — 614 (+11);
  • Ростовский МР — 247 (+2);
  • Гаврилов-Ямский МР — 216;
  • Переславский городской округ — 213;
  • Ярославский МР — 198;
  • Рыбинский МР — 135 (+1);
  • Тутаевский МР — 112;
  • Борисоглебский МР — 77 (+2);
  • Угличский МР — 77 (+12);
  • Некрасовский МР — 70;
  • Большесельский МР — 53;
  • Некоузский МР — 38;
  • Даниловский МР — 20;
  • Пошехонский МР — 20;
  • Брейтовский МР — 10;
  • Первомайский МР — 7;
  • Мышкинский МР — 7;
  • Любимский МР — 2.

За минувшие сутки выписали из ковид-отделений 16 человек, общее число выздоровевших — 2469. В больницах находятся 762 человека, остальные лечатся дома. Важно: 516 человек из тех, что лежат в больницах, не включены в официальную статистику. Они попали в госпитали с симптомами коронавируса и ждут результатов тестов.

За сутки сделано 1547 лабораторных анализов. На обязательной изоляции по возвращении из-за границы находятся 205 человек, ещё 2023 человека сидят на карантине после контакта с заболевшими.

В России сегодня выявили 7600 случаев заражения в 83 регионах. В 32,5% случаев болезнь протекает без симптомов.

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