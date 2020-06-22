Число заболевших растёт в Ярославле и Рыбинске: карта распространения коронавируса на 22 июня

За минувшие сутки выписали из ковид-отделений 16 человек, общее число выздоровевших — 2469. В больницах находятся 762 человека, остальные лечатся дома. Важно: 516 человек из тех, что лежат в больницах, не включены в официальную статистику. Они попали в госпитали с симптомами коронавируса и ждут результатов тестов.

За сутки сделано 1547 лабораторных анализов. На обязательной изоляции по возвращении из-за границы находятся 205 человек, ещё 2023 человека сидят на карантине после контакта с заболевшими.