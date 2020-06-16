Симптомы не всегда очевидны

Начнем с простого: попробуем понять, как болезнь работает.



— Есть клетки, которые могут вырабатывать гистамин, — именно он и вызывает симптомы аллергии. При аллергии на этих клетках сидят специальные антитела, которые реагируют на конкретный аллерген. Попал аллерген, прореагировал с антителами, клетки высыпали гистамин, — объясняет терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов.



Основные проявления аллергии делятся на два типа: респираторные (от насморка до бронхиальной астмы) и кожные (крапивница или дерматиты). Все это, как правило, сопровождается зудом. Но есть и еще один симптом, на который многие внимания не обращают, — частые болезни.



— Как аллерголог-иммунолог я сталкиваюсь с пациентами, которые приходят ко мне как к иммунологу — с жалобами, что они часто болеют. Я спрашиваю: а в чем заключается ваше заболевание? Ну вот, нос заложен постоянно, горло как будто отекло, кашель. К сожалению, не только пациенты, но и терапевты первичного звена часто воспринимают это как бронхит, назначают антибиотики. При этом могут назначить препараты, которые используют и при лечении, например, астмы. Это облегчает симптоматику, все проходит, и пациент уверен, что это была инфекция, но через некоторое время все начинается заново, — говорит доктор.