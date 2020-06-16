Каждый вторник мы рассказываем вам о болезнях и лекарствах: мы уже писали о том, какие препараты вы можете получить бесплатно, а что лучше поскорее выбросить из домашней аптечки. Сегодня поговорим об аллергии, одной из самых простых и знакомых болезней — с ней многие встречаются с самого детства, когда «обсыпает на сладкое». Тем не менее жить эта «простая и знакомая» мешает изрядно: то не ешь, это не нюхай, кота опять же не заводи. Так что все, кто сталкивается с аллергией, пытаются с ней бороться самыми разными способами. Мы поговорили с медиками, чтобы окончательно разобраться в аллергических вопросах: что можно делать, чего нельзя и почему столько людей ошибается, утверждая, что у них нет аллергии.
Симптомы не всегда очевидны
Начнем с простого: попробуем понять, как болезнь работает.
— Есть клетки, которые могут вырабатывать гистамин, — именно он и вызывает симптомы аллергии. При аллергии на этих клетках сидят специальные антитела, которые реагируют на конкретный аллерген. Попал аллерген, прореагировал с антителами, клетки высыпали гистамин, — объясняет терапевт, аллерголог-иммунолог Иван Скороходов.
Основные проявления аллергии делятся на два типа: респираторные (от насморка до бронхиальной астмы) и кожные (крапивница или дерматиты). Все это, как правило, сопровождается зудом. Но есть и еще один симптом, на который многие внимания не обращают, — частые болезни.
— Как аллерголог-иммунолог я сталкиваюсь с пациентами, которые приходят ко мне как к иммунологу — с жалобами, что они часто болеют. Я спрашиваю: а в чем заключается ваше заболевание? Ну вот, нос заложен постоянно, горло как будто отекло, кашель. К сожалению, не только пациенты, но и терапевты первичного звена часто воспринимают это как бронхит, назначают антибиотики. При этом могут назначить препараты, которые используют и при лечении, например, астмы. Это облегчает симптоматику, все проходит, и пациент уверен, что это была инфекция, но через некоторое время все начинается заново, — говорит доктор.
Обострению аллергических реакций может способствовать ОРВИ. С этим часто сталкиваются родители — два-три дня у ребенка температура, а потом две недели сопли, кашель и так далее. И родители думают, что это все еще инфекционное заболевание. В итоге от первых симптомов до верного диагноза могут пройти годы.
— При насморке люди начинают пользоваться сосудосуживающими каплями. Пользуются какое-то время, зарабатывают вазомоторный ринит, идут к лор-врачу. Лор говорит: «Да, у вас тут безобразие, вазомоторный ринит и перегородка искривлена — потому и нос заложен». Однако зачастую искривление перегородки — не причина, а следствие длительной заложенности носа, — объясняет Иван Скороходов.
Так что если у вас долго не проходят насморк и кашель, нужно обращаться к аллергологу. Даже если вам кажется, что в семье ни у кого аллергий не было. Всегда есть вероятность, что аллергия просто была не диагностирована и двоюродный дядя всю жизнь шмыгал носом не просто так. А значит, и у вас есть предрасположенность.
А точно аллергия?
Вынуть гистамин из клеток могут не только аллергены, это может произойти и без участия антител. Есть разные вещества и факторы, которые могут это сделать. Например, это яркие продукты: клубника, цитрусы, помидоры. Сюда же относятся алкогольные и газированные напитки, специи, лук, чеснок, сладости, шоколад, консервированные продукты.
— Отличие от аллергии в том, что человек может употреблять эти продукты, но немного. Если у человека аллергия на апельсин — одной дольки будет достаточно, чтобы начались приключения: губа отечет, зуд во рту появится, обсыплет — что-то да произойдет. Если же аллергии нет — от одной дольки ничего не будет. А вот если человек съест мешок апельсинов — его обсыплет. Неважно, есть аллергия или нет, — объясняет Скороходов.
Такими же возможностями могут обладать и лекарства, даже безобидные витамины. Например, витамин С — если переесть аскорбинки с глюкозой. Сюда же относятся витамины группы В, большинство обезболивающих препаратов и многие другие лекарства. В таком случае медицинский препарат может стать той самой соломинкой, что переломит спину верблюда — держался как-то организм, терпел кофе, клубнику, апельсины и специи, а тут ему еще и витаминов дали.
Как правило, мешками апельсины никто все-таки не ест. Но мы же можем всего поесть по чуть-чуть — например, за праздничным столом. И вот тогда организм не справится.
Хватит это терпеть
Как правило, на легкие формы аллергии принято не обращать внимания — ну, выпил антигистаминное, стало немного лучше, живем дальше. На самом деле препараты от аллергии должны не облегчать симптомы, а убирать их полностью.
— Аллергия — как маятник. Только дай ей возможность — она раскачается. Не нужно терпеть симптомы — вы же не в пыточной. А если вы приняли препарат, то симптомы должны исчезнуть. Не исчезают — значит, нужно обращаться к врачу. Когда антигистаминные не помогают, когда симптомы становятся сильнее из года в год, когда появляется что-то новенькое в симптомах — все это поводы обратиться к аллергологу, — настаивает доктор.
Доктор объясняет, что при правильно подобранной терапии аллергия беспокоить не должна. Если становится хуже — значит, нужно менять схему лечения. Пациенты же часто используют вместо этого так называемую «терапию скорой помощи». Например, при аллергической астме регулярно используют знакомые всем остальным по фильмам баллончики: начался приступ — впрыснул лекарство. На самом деле приступов не должно быть, если правильно подобрана базисная терапия — лекарства, которые пациент принимает постоянно.
При пищевых аллергиях пациенты, бывает, испытывают судьбу, а потом спасаются антигистаминным. Очень хочется апельсин? Съел, запил супрастином и ходишь довольный. Так нельзя. Главное правило при пищевой аллергии — не есть аллергены.
— Со временем человек, имеющий пищевую аллергию, может начать реагировать на бытовые аллергены, подключается холодовая аллергия, лекарственная, инсектная (на укусы насекомых. — Прим. ред.)... Что в результате? Он просто не может нормально жить — организм на все реагирует. Не бывает, что человек родился и у него сразу на все аллергия. Это значит, что пациент не обращался к врачу или не следовал рекомендациям, — считает диетолог-гастроэнтеролог Галина Барташевич.
Распространенная история с аллергиями у детей — родители ждут, что она просто пройдет с возрастом. И такое действительно бывает. Только вот если этого не произойдет — можно проморгать переход аллергии в тяжелые формы и хронические заболевания.
Клин клином не вышибается
Распространенная в народе методика лечения аллергии — приучаем организм по капельке: сначала немножко аллергена, потом чуть больше. Так, кстати, может лечить и официальная медицина. Но есть ключевое отличие.
— Есть методика АСИТ-терапия. Собственно, это и есть «приучение» организма к аллергену — по чуть-чуть. Только это «чуть-чуть» будет не по две ягодки, как человек сделает дома. Концентрация аллергена может быть в разведении десять в двенадцатой степени — это вам не укусил кусочек. И все это идет под строгим контролем врача. А в домашних условиях такое «укуси — посмотри» может и к анафилактическому шоку привести. Хотите вы испытывать без нужды скорую помощь — как быстро они приедут и куда складывать будут? — объясняет Барташевич.
Еще одно важное предупреждение: будьте осторожны с фитопрепаратами, когда вдруг закашляете. Кашель может быть симптомом аллергии, так что какой-нибудь грудной сбор только навредит. Аллергия, которую мы просторечно называем «на пыльцу», на самом деле не совсем на нее — реакцию вызывают белки, которые в пыльце содержатся. И в других частях растения они тоже могут быть. Так что, рассчитывая на помощь целебных трав, можно только усугубить ситуацию.