Рано хвататься за сердце: как в Ярославле получить бесплатное лекарство

В январе этого года Минздрав расширил список людей, которым полагаются бесплатные лекарства. Если раньше на эту льготу претендовали инвалиды, ветераны, дети до трех лет (или шести, если семья многодетная), военнослужащие, ВИЧ-инфицированные и люди с заболеваниями из специального списка (ДЦП, астма, диабет и так далее), то сейчас право на бесплатные таблетки имеют пациенты, которые перенесли инсульт, инфаркт и операции, связанные с сердечно-сосудистыми заболеваниями. Согласно приказу, бесплатные препараты пациенты будут получать в течение первого года лечения. Вместе с экспертами разбираемся, как получить лекарства бесплатно.
Идем за рецептом
К лечащему врачу в поликлинику идем с пачкой документов: нужны СНИЛС, полис, справка из Пенсионного фонда о том, что вы не отказались от льгот в пользу денежной компенсации, а также документ, подтверждающий право на льготу (пенсионное, свидетельство о многодетной семье, справка об инвалидности и так далее). Мамам с детьми до трех лет немного проще: достаточно предоставить СНИЛС ребенка, его свидетельство о рождении и медицинский полис.
Врач должен выписать рецепт по специальной форме. Этот рецепт действует не больше четырех недель, точный срок зависит от препарата.
— Убедитесь, что врач все назначения записал в медицинскую карту — возможно, в будущем вам понадобится взять выписку с подтверждением этого факта, — советует заместитель председателя Всероссийского общества инвалидов Олег Рысев.
Рецепт нужно подписать у заведующего поликлиникой и проверить на месте правильность заполнения бланка, а также наличие всех необходимых печатей. Когда закончите с оформлением бумаг — обращайтесь в аптеку, которую указал врач. Он подаст туда заявку и сообщит, что вы будете получать там лекарства.
Берем лекарство в аптеке
Для получения препарата достаточно рецепта врача. Идти в аптеку лично не обязательно — вместо пациента медикаменты может забрать его родственник или знакомый, если у него на руках будет рецепт.
— Если выписанного лекарства в указанной врачом аптеке нет, требуйте записать вас на отсроченное обслуживание. При этом вас должны зарегистрировать в специальном журнале в аптеке. Если лекарство не появилось в аптеке в течение следующих 10 дней или вы не можете ждать и приобрели препарат самостоятельно, сохраняйте чеки. Позднее вы сможете обратиться в свою страховую компанию, которая выдавала вам медицинский полис, и получить деньги, потраченные на покупку лекарства, — подсказывает Рысев.
Куда жаловаться, если лекарство не дают
Бесплатные лекарства положены не только льготникам — пока пациент лежит в больнице, все медикаменты он должен получать там, без всякой доплаты. Если врачи требуют лекарства купить самостоятельно, можно пожаловаться в свою страховую компанию.
— Если в период лечения в стационаре требуют плату за лекарственные средства, необходимо обратиться за решением проблемы к заведующему отделением или главному врачу. Если не помогло — можно подать жалобу в свою страховую медицинскую компанию, которая проведёт необходимые работы в отношении медорганизации для решения проблемы, — подсказывает генеральный директор АО «Страховая компания "СОГАЗ-Мед"» Дмитрий Толстов.
Пожаловаться можно, если вам назначили неправильное лечение. Для этого нужно обратиться в страховую, которая выдала полис ОМС (название страховщика пишут на полисе). Специалисты проведут медико-экономические экспертизы и экспертизы качества медицинской помощи, оценят сроки проведения обследования, верность диагноза, проверят, все ли необходимые обследования и консультации были назначены лечащим врачом. Если хотя бы что-то не соответствует необходимым требованиям, клинику ждут штрафы.
Если вы купили лекарства по рецепту от врача, помните, что есть шанс вернуть деньги. Как это сделать — читайте в нашей памятке.