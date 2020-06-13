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Тема дня Коронавирус в Ярославле: оперативные данные

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В больницы Ярославской области попали 773 человека с коронавирусом и подозрением на заражение опасной инфекцией

В больницы Ярославской области попали 773 человека с коронавирусом и подозрением на заражение опасной инфекцией

Количество заболевших коронавирусом людей в Ярославской области перевалило за четыре тысячи. Тесты анализов в лабораториях региона делают долго, и статистика не очень свежая, но с каждым днём увеличивается. На основе официальных данный оперативного штаба мы составили обновлённую карту распространения инфекции.

Только в Ярославле уже выявлено 2124 заболевших коронавирусом человека

Только в Ярославле уже выявлено 2124 заболевших коронавирусом человека

Всего в регионе, по официальным данным, было выявлено 4020 заболевших коронавирусом человек. Из них 1640 пациентов уже выздоровели и 16 — умерли. Всего на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 773 пациента: 292 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 481 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 178 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2609 человек.

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