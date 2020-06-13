Всего в регионе, по официальным данным, было выявлено 4020 заболевших коронавирусом человек. Из них 1640 пациентов уже выздоровели и 16 — умерли. Всего на инфекционные и перепрофилированные койки в стационары региона госпитализированы 773 пациента: 292 с подтверждённой коронавирусной инфекцией и 481 с типичной клиникой COVID-19. На обязательной изоляции (вернувшиеся из-за границы) находятся 178 человек, на карантине (контактировавшие с заболевшими) — 2609 человек.

