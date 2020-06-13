

— В Ярославской области COVID-19 выявили ещё у 57 человек, — говорится в сводке оперативного штаба. — Всего в регионе болезнь зафиксирована у 4020, их них 16 умерли.



В целом по России нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 114 человек, за весь период — 6829 человек.

