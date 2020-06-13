13 июня суббота
СЕЙЧАС +17°С
usd 69.12
eur 78.52
Тема дня Коронавирус в Ярославле: оперативные данные

Все новости

Все новости
Коронавирус в Ярославской области выявили уже более чем у четырёх тысяч человек

Коронавирус в Ярославской области выявили уже более чем у четырёх тысяч человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в России сообщил, что за последние сутки было зарегистрировано 8706 новых подтверждённых случаев коронавирусной инфекции в 84 регионах, в том числе выявлено активно, без клинических проявлений — 2970 (34,1%).


— В Ярославской области COVID-19 выявили ещё у 57 человек, — говорится в сводке оперативного штаба. — Всего в регионе болезнь зафиксирована у 4020, их них 16 умерли.

В целом по России нарастающим итогом зарегистрировано 520 129 случаев (+1,7%) коронавирусной инфекции в 85 регионах. За последние сутки умерли 114 человек, за весь период — 6829 человек.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК0
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ3
  • ПЕЧАЛЬ1

Поделиться

Поделиться

коронавируспандемиястатистика
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (1)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!