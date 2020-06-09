История с тестами на ковид в Ярославской области запахла дурно. И даже не знаешь, это фигура речи или запах и правда есть — выяснилось, что мазки, которые врачи возят в лабораторию на COVID-анализ, «живут» недолго и могут портиться. А при этом водители больниц, которые и привозят материал в лабораторию Роспотребнадзора, жаловались, что их порой разворачивают с этими мазками обратно. Вчера мы всё утро дежурили у дверей лаборатории — водители клиник засыпали нас жалобами.
Мы решили обсудить эту ситуацию с руководителями больниц. Это важно, ведь люди должны быстро получать результаты анализов, скорость исследования влияет на цифры официальной статистики оперштаба (цифры эти, к слову, изо дня в день всё меньше).
Видео: Александра Савельева
Руководители клиник пожаловались — сдать абсолютно все пробы не так-то просто.
— Мы возим анализы для экспертизы в лаборатории в Ростове и Ярославле, — рассказал порталу 76.RU главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков. — Ограничения по количеству проб есть и там, и там.
Руководитель больницы уточнил, что в Ростове у них могут принять в день не более 20 мазков, а в Ярославле есть ограничения по общему количеству — если не успеть в числе первых, то специалисты Роспотребнадзора попросту развернут обратно. При этом лаборатории принимают анализы только четыре дня в неделю — по средам, субботам и воскресеньям этого сделать нельзя.
— Сегодня мы возьмём необходимое количество мазков, потратим расходные материалы, время работы персонала, средства индивидуальной защиты и противочумные костюмы, бензин, — даёт расклад Кирилл Харчиков. — Завтра среда, поэтому сдать для теста анализы мы сможем только в четверг, потому что они могут испортиться (например, мокрота при температуре 4 градуса может храниться до 48 часов, мазки из носоглотки — чуть дольше).
Мазки могут храниться и дольше. Но для этого их нужно специальным образом замораживать. У большинства больниц в Ярославской области условий для этого нет.
Ранее стало известно, что водитель Переславской ЦРБ пытался сдать предыдущую партию мазков в пятницу в Ростовскую лабораторию, но не смог. У него получилось сделать это только в понедельник. Для этого он выехал из Переславля с анализами пациентов в пять часов утра — только так получилось встать в очередь одним из первых.
— И всё-таки я бы хотел отметить, что в единичных случаях с руководством лаборатории удаётся решать вопросы, и частично мазки всё-таки забирают, — заключил главврач Переславской ЦРБ. — Однако хочется, что всё было системно и без ручного управления.
Тем больницам, которые находятся ближе к лаборатории, попроще. Но и у них есть пожелания.
— Есть определённые трудности — нет квот для каждой больницы, поэтому и мы, бывает, не можем сдать анализы день в день, — объяснил директор центральной городской больницы Ярославля Сергей Луганский. — Ну и хотелось бы, чтобы тесты делали побыстрее — хотя бы дней за пять.
Луганский подчеркнул, что все срочные тесты лаборатория успевает делать за 48 часов (хотя должны — за 24 часа), проблемы есть лишь с плановыми. Также он заверил, что у них в больнице уже есть результаты анализов от 20-х чисел мая (вчера была информация, что лаборатория выдавала тесты только за 13 мая).
Ситуация странная. В конце мая мы публиковали документ, разосланный по больницам региона, — об ограничении количества проб, которые клиники могут присылать на анализ. Тогда говорилось, что этот документ Роспотребнадзором был отменен сразу же, как только руководитель ведомства о нём узнал (бумагу подписал не он, а главврач Центра гигиены и эпидемиологии в Ярославской области). Однако врачи до сих пор говорят о том, что ограничения всё же существуют. И это логично укладывается в историю о том, что в регионе в принципе не хватает лабораторных мощностей (о чем у нас был разговор с заместителем председателя правительства Ярославской области Анатолием Гулиным).
Выходит, даже если лаборатория начнет принимать все анализы, то успеет ли их проверить качественно? А если все пробы на ковид физически невозможно исследовать в полном объеме, то сколь верны тогда цифры регионального оперативного штаба, которые публикуются каждый день?
Пока ни Роспотребнадзор, ни оперативный штаб до сих пор никак эту информацию не прокомментировали, но обещают сделать это в ближайшее время.