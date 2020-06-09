Руководители клиник пожаловались — сдать абсолютно все пробы не так-то просто.



— Мы возим анализы для экспертизы в лаборатории в Ростове и Ярославле, — рассказал порталу 76.RU главный врач Переславской ЦРБ Кирилл Харчиков. — Ограничения по количеству проб есть и там, и там.



Руководитель больницы уточнил, что в Ростове у них могут принять в день не более 20 мазков, а в Ярославле есть ограничения по общему количеству — если не успеть в числе первых, то специалисты Роспотребнадзора попросту развернут обратно. При этом лаборатории принимают анализы только четыре дня в неделю — по средам, субботам и воскресеньям этого сделать нельзя.



— Сегодня мы возьмём необходимое количество мазков, потратим расходные материалы, время работы персонала, средства индивидуальной защиты и противочумные костюмы, бензин, — даёт расклад Кирилл Харчиков. — Завтра среда, поэтому сдать для теста анализы мы сможем только в четверг, потому что они могут испортиться (например, мокрота при температуре 4 градуса может храниться до 48 часов, мазки из носоглотки — чуть дольше).