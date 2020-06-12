В Ярославской области начали снимать ограничения и с 8 июня разрешили проводить тренировки и соревнования профессиональных спортсменов. Этим решили воспользоваться юношеские команды по спортивной борьбе и кудо. В санаторий «Малые соли» на сборы приехали спортсмены и тренеры — всего 51 человек.



Как пояснили в областном оперштабе, команды заехали 8 июня, состояние здоровья всех участников сборов проверяли ежедневно.



— Сразу по приезде организованно взяты тесты на COVID-19, — рассказали в оперштабе. — До получения результатов все соблюдали полную самоизоляцию в своих номерах. 10 июня пришло подтверждение: три положительных теста, а 11 июня получили ещё один. Итого четыре положительных теста — у тренера и трех подростков в возрасте 15 и 16 лет.

