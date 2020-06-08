Не стоит сломя голову бросаться в переполненный магазин, так как риск заражения COVID-19 всё ещё остаётся, маски также остаются обязательны в общественных местах: магазинах, транспорте, на остановках, а послабления в любой момент могут отменить при ухудшении эпидемиологической обстановки в области.

