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Маски по-прежнему необходимо носить в общественных местах

Маски по-прежнему необходимо носить в общественных местах

Сегодня в Ярославской области начинается первый этап снятия ограничений из-за коронавируса: откроются небольшие непродовольственные магазины, ярмарки и бани.

Полный список того, что разрешено с 8 июня:

  • открыть непродовольственные магазины с отдельным входом площадью не более 400 квадратных метров;
  • осуществлять розничную торговлю ярмарочного типа;
  • оказывать услуги по ремонту и пошиву одежды и обуви, копированию, подготовке документов, фотографированию, парикмахерские могут перейти на полноценную работу;
  • возобновить работу туристическим агентствам и туроператорам и бронировать места в гостиницах и санаторно-курортных организациях, но исключительно для командировочных;
  • открыть бани, но только в тех районах, где относительно благополучная эпидситуация;
  • начать тренировки сборным командам профессиональных спортивных клубов и проводить соревнования профессиональных спортивных лиг без присутствия зрителей (с разрешения федераций).

МФЦ начнут оказывать весь список услуг, но по предварительной записи. Детские сады пока продолжают работу в режиме рабочих групп.

Не стоит сломя голову бросаться в переполненный магазин, так как риск заражения COVID-19 всё ещё остаётся, маски также остаются обязательны в общественных местах: магазинах, транспорте, на остановках, а послабления в любой момент могут отменить при ухудшении эпидемиологической обстановки в области.

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коронавирусCOVID-19магазин
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