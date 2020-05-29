Как уточнил доктор 76.RU, пока случаев открытых угроз медикам не было, он лишь предостерегает взволнованных жителей.

— Просто люди почему-то боятся коронавируса, и медиков воспринимают как источников инфекции, — объяснил доктор.

Как будет работать ЦРБ сейчас:



— Режим работы больницы не изменяется. Поликлиника работает в полном объеме, и детская, и взрослая. Стоматологи работают в обычном режиме, офтальмолог принимает в обычном режиме (понедельник, вторник, среда). Врачи хирург и онколог принимают в прежнем режиме. УЗИ, ЭКГ и рентген работают без изменений. Детское отделение закрыто, в случае необходимости госпитализации дети будут доставляться в Угличскую ЦРБ. На базе хирургического отделения будут лечиться и хирургические, и терапевтические пациенты. Амбулаторный забор крови для анализов будет осуществляться в процедурном кабинете поликлиники из вены. Анализы кала временно не выполняются, анализ мочи принимается на столике возле туберкулезного кабинета. Проход через лабораторию закрыт. Скорая помощь работает без изменений.