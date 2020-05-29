Главный врач центральной районной больницы в Мышкине Сергей Сычиков обратился к жителям города после того, как страх людей из-за коронавирусной инфекции стал разрастаться. Тревогу жителей поднял тот факт, что в город повезли больных коронавирусной инфекцией из ковидных отделений Ярославля. Размещают пациентов на третьем этаже ЦРБ имени Соколова в Мышкине.
— С 29 мая на базе терапевтического отделения ЦРБ им Соколова развернуты койки для долечивая пациентов с COVID-19. Прием ковидных больных осуществляется через бывшее инфекционное отделение. Все опасные (красные) зоны отграничены шлюзами. Медицинские работники оснащены в полном объеме средствами защиты и по окончании работы не заразны. Обращаюсь к жителям Мышкинского района с огромной просьбой: не устраивайте травлю работникам больницы. Они не опасны и не являются разносчиками инфекции. Прошу всех отнестись с пониманием: койки в первую очередь для пациентов Мышкинского района, — написал главный врач Сергей Сычиков.
Как уточнил доктор 76.RU, пока случаев открытых угроз медикам не было, он лишь предостерегает взволнованных жителей.
— Просто люди почему-то боятся коронавируса, и медиков воспринимают как источников инфекции, — объяснил доктор.
Как будет работать ЦРБ сейчас:
— Режим работы больницы не изменяется. Поликлиника работает в полном объеме, и детская, и взрослая. Стоматологи работают в обычном режиме, офтальмолог принимает в обычном режиме (понедельник, вторник, среда). Врачи хирург и онколог принимают в прежнем режиме. УЗИ, ЭКГ и рентген работают без изменений. Детское отделение закрыто, в случае необходимости госпитализации дети будут доставляться в Угличскую ЦРБ. На базе хирургического отделения будут лечиться и хирургические, и терапевтические пациенты. Амбулаторный забор крови для анализов будет осуществляться в процедурном кабинете поликлиники из вены. Анализы кала временно не выполняются, анализ мочи принимается на столике возле туберкулезного кабинета. Проход через лабораторию закрыт. Скорая помощь работает без изменений.
Напомним, жители Мышкина очень негативно восприняли слухи об открытии коек для больных коронавирусом у них в городе. На весь Мышкинский район сейчас всего два официально подтвержденных случая заражения COVID-19. Люди опасаются, что пациенты из Ярославля могут спровоцировать рост зараженных.