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Тема дня Плюс 107 новых случаев COVID в Ярославской области

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В 10 районах Ярославской области выявлены новые случаи коронавируса

В 10 районах Ярославской области выявлены новые случаи коронавируса

На 10 территориях Ярославской области продолжается рост зараженных коронавирусом. Лидером на 24 мая за сутки стал Ярославль. На втором месте — Рыбинск. На третьем — Ярославский район.

В каких районах Ярославской области выявлены новые случаи COVID-19 на 24 мая:

  • Ярославль — плюс 50;
  • Рыбинск — плюс 18;
  • Ярославский район — плюс 13;
  • Некрасовский район — плюс 10;
  • Ростовский район — плюс 5;
  • Рыбинский район — плюс 4;
  • Большесельский район — плюс 4;
  • Гаврилов-Ямский район — плюс 1;
  • Переславль — плюс 1;
  • Некоузский район — плюс 1.

Данные по количеству случаев COVID-19 на 24 мая в районах области мы нанесли на карту:

Карта распространения коронавируса в Ярославской области

Карта распространения коронавируса в Ярославской области

Напомним, 24 мая в регионе зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса. Общее количество с начала эпидемии — 2531. Из них 503 выздоровели, 13 скончались. Пик прироста пришёлся на 20 мая: тогда инфекцию выявили у 135 жителей региона.

Вся информация о коронавирусе в Ярославской области в нашей онлайн-трансляции.

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