На 10 территориях Ярославской области продолжается рост зараженных коронавирусом. Лидером на 24 мая за сутки стал Ярославль. На втором месте — Рыбинск. На третьем — Ярославский район.
В каких районах Ярославской области выявлены новые случаи COVID-19 на 24 мая:
- Ярославль — плюс 50;
- Рыбинск — плюс 18;
- Ярославский район — плюс 13;
- Некрасовский район — плюс 10;
- Ростовский район — плюс 5;
- Рыбинский район — плюс 4;
- Большесельский район — плюс 4;
- Гаврилов-Ямский район — плюс 1;
- Переславль — плюс 1;
- Некоузский район — плюс 1.
Данные по количеству случаев COVID-19 на 24 мая в районах области мы нанесли на карту:
Напомним, 24 мая в регионе зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса. Общее количество с начала эпидемии — 2531. Из них 503 выздоровели, 13 скончались. Пик прироста пришёлся на 20 мая: тогда инфекцию выявили у 135 жителей региона.
Вся информация о коронавирусе в Ярославской области в нашей онлайн-трансляции.