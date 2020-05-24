Напомним, 24 мая в регионе зарегистрировано 107 новых случаев коронавируса. Общее количество с начала эпидемии — 2531. Из них 503 выздоровели, 13 скончались. Пик прироста пришёлся на 20 мая: тогда инфекцию выявили у 135 жителей региона.



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