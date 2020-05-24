По данным федерального оперштаба, 24 мая в Ярославской области выявили 107 новых зараженных коронавирусом жителей. Это меньше, чем вчера, когда было зарегистрировано 115 новых случаев. Общее количество больных с COVID-19 с начала эпидемии в регионе выросло до 2531.



— В Ярославской области за сутки из больниц выписано 10 человек. Летальных исходов нет, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.



Таким образом, выздоровевших в Ярославской области — 503 человека, умерших — 13 человек, на лечении — 2015 человек. Из них госпитализированы на инфекционные койки в стационары региона 703 пациента: 284 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 414 с типичной клиникой COVID-19. Из всех, кто находится на лечении, 15 человек находятся в тяжелом состоянии, 171 — в состоянии средней тяжести, 1829 — в удовлетворительном.