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Тема дня Плюс 107 новых случаев COVID в Ярославской области

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В Ярославской области за сутки выявлено 107 новых случаев коронавируса

В Ярославской области за сутки выявлено 107 новых случаев коронавируса

По данным федерального оперштаба, 24 мая в Ярославской области выявили 107 новых зараженных коронавирусом жителей. Это меньше, чем вчера, когда было зарегистрировано 115 новых случаев. Общее количество больных с COVID-19 с начала эпидемии в регионе выросло до 2531.

— В Ярославской области за сутки из больниц выписано 10 человек. Летальных исходов нет, — уточнили в Информационном центре по коронавирусу в России.

Таким образом, выздоровевших в Ярославской области — 503 человека, умерших — 13 человек, на лечении — 2015 человек. Из них госпитализированы на инфекционные койки в стационары региона 703 пациента: 284 с подтверждённой коронавирусной инфекцией, 414 с типичной клиникой COVID-19. Из всех, кто находится на лечении, 15 человек находятся в тяжелом состоянии, 171 — в состоянии средней тяжести, 1829 — в удовлетворительном.

Состояние здоровья больных коронавирусом в Ярославской области

Состояние здоровья больных коронавирусом в Ярославской области

За последние сутки в России выявлено 8599 заболевших коронавирусной инфекцией. Всего заболевших — 344 481 человек. Число выписанных пациентов возросло до 113 299 человек.

Напомним, зампред правительства Ярославской области озвучил примерные сроки стабилизации ситуации с коронавирусом в Ярославской области. Этот период может наступить уже довольно скоро.

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