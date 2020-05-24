Видео из скандальной COVID-больницы. Всё об инфекции в Ярославской области - онлайн

Ждёте, когда можно снова будет сходить в поликлинику, провериться или подлечиться? В Борисоглебском районе ждут. Жители возмутились, что у них закрыли фельдшерско-акушерский пункт.
— Фельдшер Инальцинского ФАПа Борисоглебского района самовольно ушла на карантин, — считает Елена Батуева.
К сожалению, пока нам всем придётся потерпеть. Больницы и поликлиники планируют открывать поэтапно с 1 июня.
Выпускные-2020 да и само окончание учебного года войдут в историю. Остались считанные дни, а у большинства уже учеба закончилась. Посмотрите, как благодарят своего учителя ребята из начальной школы:
Это видео сняли уже после всех скандалов ярославской ЦРБ и разместили от имени оперативного штаба по Ярославской области.
Надеемся, вы отдыхаете в выходные, а мы пока расскажем, какие события произошли в Ярославской области за сутки:
- Выявили новых заболевших коронавирусной инфекцией (+115), на основе данных, мы составили карту очагов инфекции в регионе.
- Врачи скорой сравнили текущую обстановку с военным фронтом, рассказав, как им сейчас приходится работать.
- Врач ярославской ЦРБ после череды скандалов снял видео о том, что происходит в больнице, где лечат COVID-19.
- Власти объяснили, почему с диагнозом COVID-19 умерли 109 человек, а в официальной статистике значатся только 13.
- В Угличском районе в пожаре загорелся дом многодетной семьи. Погибли трое детей.