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Видео из скандальной COVID-больницы. Всё об инфекции в Ярославской области - онлайн

Следим за ситуацией с коронавирусом

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Ситуация по коронавирусу в Ярославской области остаётся напряженной

Ситуация по коронавирусу в Ярославской области остаётся напряженной

Доброе утро!

Коронавирусная инфекция пока ещё остаётся опасной для жителей Ярославской области. Болезнь не отступает, а продолжает распространяться. Поэтому мы каждый день в режиме онлайн сообщаем все актуальные данные, разъясняем непонятное и узнаём, как изменится наша жизнь из-за этого вируса.

Читайте новости и берегите себя.

Анна Ёлкина

Ждёте, когда можно снова будет сходить в поликлинику, провериться или подлечиться? В Борисоглебском районе ждут. Жители возмутились, что у них закрыли фельдшерско-акушерский пункт.

— Фельдшер Инальцинского ФАПа Борисоглебского района самовольно ушла на карантин, — считает Елена Батуева.

К сожалению, пока нам всем придётся потерпеть. Больницы и поликлиники планируют открывать поэтапно с 1 июня. 

Анна Ёлкина

Выпускные-2020 да и само окончание учебного года войдут в историю. Остались считанные дни, а у большинства уже учеба закончилась. Посмотрите, как благодарят своего учителя ребята из начальной школы:

Анна Ёлкина

Видео: оперативный штаб по Ярославской области

Это видео сняли уже после всех скандалов ярославской ЦРБ и разместили от имени оперативного штаба по Ярославской области. 

Анна Ёлкина

Надеемся, вы отдыхаете в выходные, а мы пока расскажем, какие события произошли в Ярославской области за сутки:

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