Видео из скандальной COVID-больницы. Всё об инфекции в Ярославской области - онлайн

Ждёте, когда можно снова будет сходить в поликлинику, провериться или подлечиться? В Борисоглебском районе ждут. Жители возмутились, что у них закрыли фельдшерско-акушерский пункт.

— Фельдшер Инальцинского ФАПа Борисоглебского района самовольно ушла на карантин, — считает Елена Батуева.

К сожалению, пока нам всем придётся потерпеть. Больницы и поликлиники планируют открывать поэтапно с 1 июня.