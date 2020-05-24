22 мая на заседании комитета по здравоохранению Ярославской областной думы заместитель председателя правительства Ярославской области Анатолий Гулин назвал предполагаемые даты стабилизации ситуации с коронавирусом в регионе.
— Боюсь ошибиться в прогнозах, но надеюсь, что в первой декаде июня мы выйдем на стабилизирующие цифры по заболеваемости и госпитализации, — сказал Гулин.
При этом в области продолжают расширять фонд инфекционных коек для заболевших COVID-19. В настоящее время организовано 877 мест для больных с симптомами коронавируса. До 1 июня власти планируют увеличить этот резерв ещё на 310 коек.
— Будем надеяться, что этот резерв позволит справиться с госпитальной нагрузкой, — отметил Анатолий Гулин.
Новые места откроются в 8 больницах.
Напомним, на утро 24 мая в Ярославской области зафиксировано 2424 заболевших COVID-19. Выздоровели 493 человека, умерло 13 человек.