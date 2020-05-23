По данным оперативного штаба по коронавирусу в России, за сутки в Ярославской области заболели ещё 115 человек. И это похоже на выход на плато.
Данные по приросту заболевших в районах области мы нанесли на карту. За сутки в Ярославле заболели ещё +59 человек, в Рыбинске +34.
Пик прироста заболевших COVID-19 в мае пришёлся на 20-е число: тогда инфекцию выявили у 135 жителей региона. За всё время коронавирусом заразились 2424 человека, выздоровели 493.
До сих пор находятся на лечении 1918 человек, из них 409 даже не включены в официальную статистику: они ещё ждут результатов анализов на коронавирус, но уже лежат в больница с симптомами. На 23 мая в госпитале ветеранов войн, куда отвозят самых тяжёлых заболевших, не осталось пациентов в крайне тяжёлом состоянии. Пока не уточняется, удалось ли их вытащить с аппаратов ИВЛ или они скончались.
Число пациентов в тяжёлом состоянии с кислородной недостаточностью выросло до 17 человек. 165 переживают болезнь в состоянии средней тяжести со всеми неприятными проявлениями в виде температуры, кашля, слабости, пневмонии.
Большая часть заболевших лечится дома.
В России за сутки заболели 9434 человека, умерли 139, что является высоким показателем.