По данным оперативного штаба по коронавирусу в России, за сутки в Ярославской области заболели ещё 115 человек. И это похоже на выход на плато.

Данные по приросту заболевших в районах области мы нанесли на карту. За сутки в Ярославле заболели ещё +59 человек, в Рыбинске +34.