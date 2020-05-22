Сколько пациентов на самом деле умерло в коронавирусных отделениях Ярославской области

Власти Ярославской области озвучили, сколько на самом деле человек умерло в ковидных отделениях региона. По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, речь идет о 109 больных. Почему тогда по официальной статистике у нас всего 13 умерших от коронавируса? Объясняют так:



— Если поступает человек, у которого нет другой патологии и на вскрытии видно его легкие, патологоанатомы пишут, что причиной смерти является ковид. При этом много людей, особенно пожилых, болеющих сопутствующими заболеваниями, — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфицированные. Когда они умирают, то умирают не от ковида, а на фоне ковида. Поэтому определяется, что человек умер от хронического заболевания на фоне коронавируса, — пояснил Гулин 22 мая на заседании комитета по здравоохранению в Ярославской областной думе.

