22 мая пятница
СЕЙЧАС +6°С
usd 70.92
eur 77.80
Тема дня Сколько пациентов умерли в COVID-отделениях

Все новости

Все новости
Здоровье Всё о коронавирусе

Сколько пациентов на самом деле умерло в коронавирусных отделениях Ярославской области

Цифры в восемь раз превышают официально подтвержденные летальные исходы от COVID-19

6 120
36 Обсудить

Поделиться

Власти объяснили расхождение статистики по погибшим

Власти объяснили расхождение статистики по погибшим

Власти Ярославской области озвучили, сколько на самом деле человек умерло в ковидных отделениях региона. По словам заместителя председателя правительства Ярославской области Анатолия Гулина, речь идет о 109 больных. Почему тогда по официальной статистике у нас всего 13 умерших от коронавируса? Объясняют так:

— Если поступает человек, у которого нет другой патологии и на вскрытии видно его легкие, патологоанатомы пишут, что причиной смерти является ковид. При этом много людей, особенно пожилых, болеющих сопутствующими заболеваниями, — сахарным диабетом, сердечно-сосудистыми заболеваниями, ВИЧ-инфицированные. Когда они умирают, то умирают не от ковида, а на фоне ковида. Поэтому определяется, что человек умер от хронического заболевания на фоне коронавируса, — пояснил Гулин 22 мая на заседании комитета по здравоохранению в Ярославской областной думе.

За минувшие сутки в Ярославской области коронавирус выявили еще у 103 человек. На фоне последних дней это уже снижение. Мы составили карту коронавируса по районам.

Вся информация о ситуации с коронавирусом — в нашей хронике дня.

По теме

Автор

оцените материал

  • ЛАЙК1
  • СМЕХ0
  • УДИВЛЕНИЕ0
  • ГНЕВ2
  • ПЕЧАЛЬ2

Поделиться

Поделиться

коронавирусCOVID-19
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

У нас есть специальная рассылка о коронавирусе и карантине в нашем городе. Подпишитесь, чтобы не пропускать новости, которые касаются каждого.

КОММЕНТАРИИ (36)

Пока нет ни одного комментария. Добавьте комментарий первым!