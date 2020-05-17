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Почти сотня: оперштаб по коронавирусу назвал число заболевших в Ярославской области за сутки

Публикуем обновленную статистику

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В Ярославской области увеличилось количество заражённых COVID-19

В Ярославской области увеличилось количество заражённых COVID-19

В Ярославской области увеличилось количество людей, заразившихся новым коронавирусом. По данным оперштаба на 17 мая, за сутки заболели ещё 97 человек.

— В Ярославской области +97, всего 1726, новых выздоровевших — 5, летальных — нет, всего 304 и 11 соответственно, — рассказали в проектном офисе Информационного центра по коронавирусу в России. — За последние сутки в России подтвержденных случаев коронавирусной инфекции COVID-19 — 9709 в 85 регионах, в том числе выявлено активно 4116 (42,4%) без клинических проявлений.

Динамика выявленных случаев и выздоровевших от коронавируса в Ярославской области

Динамика выявленных случаев и выздоровевших от коронавируса в Ярославской области

Чтобы уменьшить распространение инфекции, в Ярославской области с 16 мая введён обязательный масочный режим. За первый день поймали 5000 нарушителей.

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