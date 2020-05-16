На нарушении масочного режима в Ярославле поймали больше пяти тысяч человек. Что им будет

В Ярославле за первый день обязательного масочного режима поймали более 5000 нарушителей. В региональном оперштабе по коронавирусу рассказали, что сегодня нарушители отделались предупреждением.



- Далее при регулярном и умышленном несоблюдении режима жителями региона, им буду выписываться протоколы об административных правонарушениях, - гласит сообщение оперштаба. - Протоколы будут рассматриваться районными судами. Суд может вынести предупреждение или наложить административный штраф. Для граждан он составляетот 1 до 30 тысяч рублей.



К слову, сегодня на улицах города в патрулях был 561 человек.



После того, как глава региона подписал указ об обязательном масочном режиме, у жителей возникло много ряд вопросов. Но мы собрали в одной памятке все ответы на самые главные вопросы.

