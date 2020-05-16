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Срочно Облава на нарушителей масочного режима

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На нарушении масочного режима в Ярославле поймали больше пяти тысяч человек. Что им будет

Какое наказание ждёт попавшихся

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За отсутствие маски придется ответить

За отсутствие маски придется ответить

В Ярославле за первый день обязательного масочного режима поймали более 5000 нарушителей. В региональном оперштабе по коронавирусу рассказали, что сегодня нарушители отделались предупреждением.

- Далее при регулярном и умышленном несоблюдении режима жителями региона, им буду выписываться протоколы об административных правонарушениях, - гласит сообщение оперштаба. - Протоколы будут рассматриваться районными судами. Суд может вынести предупреждение или наложить административный штраф. Для граждан он составляетот 1 до 30 тысяч рублей.

К слову, сегодня на улицах города в патрулях был 561 человек.

После того, как глава региона подписал указ об обязательном масочном режиме, у жителей возникло много ряд вопросов. Но мы собрали в одной памятке все ответы на самые главные вопросы.

Всё о ситуации с коронавирусом в Ярославской области - в нашей хронике.

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масочный режимкоронавирус
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