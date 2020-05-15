Третий день растём одинаково: оперштаб сообщил о количестве заболевших в Ярославской области 15 мая

В Ярославской области на 15 мая 2020 года число заболевших коронавирусом за всё время перевалило за 1,5 тысячи человек. Информационный центр по коронавирусу в России опубликовал данные за сутки.
— В Ярославской области +87 заболевших, всего 1537, новых выздоровевших — 31, летальных нет, всего 244 и 11 соответственно, — публикует оперативный штаб России.
В регионе третий день подряд прирост заболевших составляет около 90 человек в сутки. Последний раз официально смерть от коронавируса регистрировали только 6 мая.
С 15 мая в Ярославле разворачивают ещё 250 коек для заражённых в больнице № 3 на улице Маяковского, в больнице № 2, в отделении больницы имени Семашко. Заболевших ОРВИ и пневмонией с подозрением на COVID из Ярославля будут увозить в Тутаевскую и Гаврилов-Ямскую ЦРБ.