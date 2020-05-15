Третий день растём одинаково: оперштаб сообщил о количестве заболевших в Ярославской области 15 мая

В Ярославской области на 15 мая 2020 года число заболевших коронавирусом за всё время перевалило за 1,5 тысячи человек. Информационный центр по коронавирусу в России опубликовал данные за сутки.

— В Ярославской области +87 заболевших, всего 1537, новых выздоровевших — 31, летальных нет, всего 244 и 11 соответственно, — публикует оперативный штаб России.

В регионе третий день подряд прирост заболевших составляет около 90 человек в сутки. Последний раз официально смерть от коронавируса регистрировали только 6 мая.