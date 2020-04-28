Всего в регионе COVID-19 заразились 456 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.



В России за последние сутки зафиксировано 6411 новых заражений коронавирусом, в общей сложности вирус добрался до 93 558 человек. 1110 выздоровели (общее число — 8456), 72 погибли (пандемия унесла жизни 866 россиян), сообщает федеральный оперштаб. По данным Роспотребнадзора, на сегодняшний день проведено свыше 3,13 миллиона лабораторных исследований на наличие нового коронавируса. За последние сутки проведены 119,8 тысячи тестов. Под медицинским наблюдением остаются 192 728 человек.