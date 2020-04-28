Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил данные о заболеваемости в регионах России на
— За последние сутки в Ярославской области зарегистрировано
Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.
Всего за сутки в области ещё один смертельный случай - умерла женщина 59 лет с множественными хроническими заболеваниями. Итого с начала пандемии от COVID-19 погибли 4 человека. Также за сутки выздоровели 17 человек. Итого с начала пандемии в регионе умерли 4 человека, выздоровели 43.
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.
Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.