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Каждый день в Ярославской области в лабораториях делают сотни тестов на коронавирус

Каждый день в Ярославской области в лабораториях делают сотни тестов на коронавирус

Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил данные о заболеваемости в регионах России на 28 апреля:

— За последние сутки в Ярославской области зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19. Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 456 человек.

Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.

Всего за сутки в области ещё один смертельный случай - умерла женщина 59 лет с множественными хроническими заболеваниями. Итого с начала пандемии от COVID-19 погибли 4 человека. Также за сутки выздоровели 17 человек. Итого с начала пандемии в регионе умерли 4 человека, выздоровели 43.

В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.

Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.

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