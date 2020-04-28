Федеральный оперативный штаб по борьбе с коронавирусом сообщил данные о заболеваемости в регионах России на 28 апреля :

— За последние сутки в Ярославской области зарегистрировано 47 новых случаев заболевания COVID-19 . Всего с начала эпидемии в регионе коронавирусом заболели 456 человек.

Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.

Всего за сутки в области ещё один смертельный случай - умерла женщина 59 лет с множественными хроническими заболеваниями. Итого с начала пандемии от COVID-19 погибли 4 человека. Также за сутки выздоровели 17 человек. Итого с начала пандемии в регионе умерли 4 человека, выздоровели 43.