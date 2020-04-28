Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области сообщил о ещё одном умершем от коронавируса пациенте:
— Умерла 59-летняя женщина с множественными хроническими заболеваниями.
Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принёс свои соболезнования родным и близким погибшей.
Ранее оперативный штаб сообщил, что сегодня в Ярославской области было зафиксировано максимальное количество заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии коронавирусом заболели 456 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.
В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.
Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.