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В Ярославской области коронавирусом заболели уже 456 человек

В Ярославской области коронавирусом заболели уже 456 человек

Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области сообщил о ещё одном умершем от коронавируса пациенте:

— Умерла 59-летняя женщина с множественными хроническими заболеваниями.

Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принёс свои соболезнования родным и близким погибшей.

Ранее оперативный штаб сообщил, что сегодня в Ярославской области было зафиксировано максимальное количество заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии коронавирусом заболели 456 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.

В Ярославской области на сегодняшний день действует режим самоизоляции. При этом стратегические предприятия региона и некоторые сферы среднего и малого бизнеса продолжают свою работу. Сегодня прошло заседание правительства Ярославской области, на котором губернатор Дмитрий Миронов заявил o введении в регионе электронных пропусков.

Всю информацию о коронавирусе в Ярославской области, известную на сегодняшний день, мы публикуем в обновляемой онлайн-трансляции.

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