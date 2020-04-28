Оперативный штаб по борьбе с коронавирусом в Ярославской области сообщил о ещё одном умершем от коронавируса пациенте:



— Умерла 59-летняя женщина с множественными хроническими заболеваниями.



Губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов принёс свои соболезнования родным и близким погибшей.



Ранее оперативный штаб сообщил, что сегодня в Ярославской области было зафиксировано максимальное количество заболевших коронавирусом. Всего в регионе с начала эпидемии коронавирусом заболели 456 человек. Стало известно, откуда эти люди. На основе этих данных мы составили карту распространения COVID-19 по региону.