В Ярославль привезли новые аппараты искусственной вентиляции лёгких, все — в госпиталь ветеранов войн. Эту больницу полностью отдали под пациентов с коронавирусной инфекцией, и сейчас новых заражённых в Ярославле привозят именно туда — на Угличскую улицу.
— Щедрый даp на Пaсху пoлучил ярославский госпитaль ветеpaнов вoйн. Грyппа кoмпаний «Р-Фapм» пeрeдала медучреждению 17 caмых совpeмeнных аппаратов искусствeнной вeнтиляции легких. Каждый из них может cпаcти чью-то жизнь, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.
Пока в регионе ни одному заражённому не понадобилась помощь ИВЛ. В тяжёлом состоянии находится одна пациентка, ей больше 90 лет. Она находится на кислородной поддержке.
По последним данным, в области было подключено 100 аппаратов ИВЛ, теперь их стало больше. Также ожидается поставка от Минпромторга.