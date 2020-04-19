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В госпиталь ветеранов войн привезли новые аппараты ИВЛ

В госпиталь ветеранов войн привезли новые аппараты ИВЛ

В Ярославль привезли новые аппараты искусственной вентиляции лёгких, все — в госпиталь ветеранов войн. Эту больницу полностью отдали под пациентов с коронавирусной инфекцией, и сейчас новых заражённых в Ярославле привозят именно туда — на Угличскую улицу.

— Щедрый даp на Пaсху пoлучил ярославский госпитaль ветеpaнов вoйн. Грyппа кoмпаний «Р-Фapм» пeрeдала медучреждению 17 caмых совpeмeнных аппаратов искусствeнной вeнтиляции легких. Каждый из них может cпаcти чью-то жизнь, — сообщил губернатор Ярославской области Дмитрий Миронов.

Пока в регионе ни одному заражённому не понадобилась помощь ИВЛ. В тяжёлом состоянии находится одна пациентка, ей больше 90 лет. Она находится на кислородной поддержке.

По последним данным, в области было подключено 100 аппаратов ИВЛ, теперь их стало больше. Также ожидается поставка от Минпромторга.

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