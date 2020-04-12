Департамент здравоохранения и фармации Ярославской области пересчитал количество уже работающих аппаратов для искусственной вентиляции лёгких в регионе. Они необходимы пациентам, у которых коронавирусная инфекция протекает в тяжёлой форме.
— Уже сейчас подключены более 100 аппаратов искусственной вентиляции легких. В ближайшее время ожидается поставка аппаратов ИВЛ от Минпромторга, которые тоже будут введены в работу, — сообщили в департаменте здравоохранения и фармации Ярославской области.
Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова недавно обвинила чиновников во лжи из-за того, что ранее сообщалось, что в регионе есть 395 аппаратов ИВЛ.
Также в области готовы 374 инфекционные койки из планируемых 600 для размещения заражённых COVID-19. Госпиталь ветеранов войн полностью переоборудуют под приём таких пациентов.
Власти назвали ситуацию контролируемой.
— Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе развивается, но она управляема. Подготовка медицинских учреждений к приему таких пациентов была начата заблаговременно. У медиков есть все необходимые средства защиты, — рассказали в депздраве.
За последние сутки количество заражённых в Ярославской области увеличилось вдвое: вся ситуация в режиме онлайн.