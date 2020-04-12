Депутат Ярославской областной думы Елена Кузнецова недавно обвинила чиновников во лжи из-за того, что ранее сообщалось, что в регионе есть 395 аппаратов ИВЛ.

Также в области готовы 374 инфекционные койки из планируемых 600 для размещения заражённых COVID-19. Госпиталь ветеранов войн полностью переоборудуют под приём таких пациентов.

Власти назвали ситуацию контролируемой.

— Ситуация с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в регионе развивается, но она управляема. Подготовка медицинских учреждений к приему таких пациентов была начата заблаговременно. У медиков есть все необходимые средства защиты, — рассказали в депздраве.

За последние сутки количество заражённых в Ярославской области увеличилось вдвое: вся ситуация в режиме онлайн.