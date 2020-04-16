Ярославская область получила из федерального бюджета два транша по 50 и 63 миллиона рублей на выплаты врачам и медсестрам, которые работают с пациентами с коронавирусом.



- Сейчас составляются списки сотрудников, которые работают не только с коронавирусной инфекцией, но всех медицинских работников, которые контактируют с пациентами. Если взять скорую помощь, то они работают со всем населением. И нельзя сказать, кто болен коронавирусной инфекцией, кто нет. Поэтому этот труд будет оплачен для всех. Думаем, до конца следующей недели мы получим из министерства здравоохранения РФ поступят точные методические рекомендации по расходованию данных федеральных средств. И они будут доведены до лечебных учреждений для выплаты доплат, - прокомментировал Руслан Саитгареев.

