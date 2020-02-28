Коронавирус идет по миру: стоит ли его бояться здесь, в России?

1
Как проявляется коронавирус?
Наиболее распространенные симптомы — лихорадка, сухой кашель и усталость. У некоторых пациентов наблюдаются насморк, боль в горле или диарея. Симптомы проявляются постепенно, а некоторые могут и вовсе ничего не чувствовать: по данным ВОЗ, только один из шести человек с COVID-19 болеет серьезно. Да и к сильным последствиям более склонны люди в возрасте.
2
Я чувствую недомогание, как понять — это ОРВИ или что-то посерьезнее?
Самостоятельно — никак. Отправляйтесь в больницу, а лучше сначала позвоните в поликлинику, опишите симптомы, чтобы вам подсказали, что делать лучше — дожидаться помощи дома или ехать к врачам.
— Коронавирус и вирус гриппа могут иметь сходные симптомы, но генетически они абсолютно разные, — объясняют в Роспотребнадзоре. — Вирусы гриппа размножаются очень быстро — симптомы проявляются через два-три дня после заражения, а коронавирусу требуется для этого до 14 дней.
Если медики заподозрят у вас COVID-19, то они возьмут мазок из полости рта или носа и отправят его в лабораторию. Анализами занимается Роспотребнадзор, так что пройти тест в любой медицинской лаборатории у вас не получится.
3
Как не заразиться?
Самый удачный вариант — сидеть дома, но, конечно же, у вас так не получится. Тогда просто соблюдайте элементарные правила гигиены: в общественных местах носите защитную маску, мойте руки, вернувшись домой, избегайте контактов с заболевшими. Проветривайте квартиру, высыпайтесь и занимайтесь лечебной физкультурой.
4
Я собираюсь в отпуск в страну, где коронавирус. Что делать?
В идеале сдать билеты — так уже посоветовали тем, кто летит в Италию, Южную Корею и Иран. Вернуть деньги можно даже за невозвратные билеты, а если вы взяли путевку у туроператора — попросите перенести ваш отдых на другое, более благоприятное время или отменить его вообще.
— При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, — говорится в заявлении Ростуризма.
5
Жду посылку из Китая, вдруг она заразная?
ВОЗ уверена, что нет.
— Вероятность заражения коммерческого товара от человека низкая, а риск заражения вирусом, вызывающим COVID-19, из упаковки, которая подверглась воздействию различных условий и температуры, также низка, — заявляют врачи.
6
Вакцину от коронавируса уже изобрели?
Еще нет, но ученые из разных стран работают над ней последние месяцы. На днях вице-премьер Татьяна Голикова, которая возглавляет оперативный штаб по борьбе с распространением коронавируса в России, заявила, что у наших ученых есть штамм инфекции и пять прототипов вакцины.
Ранее представители Китая заявляли об эффективных испытаниях вакцины. По словам посла КНР в России Чжана Ханьхуэя, это старое лекарство — хлорохина фосфат, которое несколько десятков лет применяют от малярии.
— Также есть старое лекарство советского производства. Пока два лекарства считаются более эффективными. Самые эффективные способы — европейская медицина в сочетании с китайской, — заявил посол.
Над вакциной работают фармацевты из Франции, Америки, Великобритании. В России активной разработкой занимаются сотрудники центра «Вектор» в Новосибирске.