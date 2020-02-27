Ростуризм предложил туроператорам отказаться от туров в Италию из-за коронавируса

— При расторжении такого договора до начала путешествия туристу и (или) иному заказчику возвращается денежная сумма, равная общей цене туристского продукта, а после начала путешествия — ее часть в размере, пропорциональном стоимости не оказанных туристу услуг, — говорится в заявлении Ростуризма.

Ростуризм сегодня порекомендовал российским туроператорам отказаться от продажи путевок в Италию, Корейскую Республику и Иран из-за ситуации с коронавирусом. Ведомство напомнило, что туристы могут отказаться от путевок совсем или перенести свое путешествие на более благоприятные сроки.

Те, кто покупал билеты без участия туроператора, могут оформить возврат у авиаперевозчика. Туристам, находящимся в Италии, Южной Корее и Иране, рекомендовано не покидать гостиницы за исключением трансфера в аэропорт.

Сейчас в Италии находится около 7 тысяч организованных туристов. В Южной Корее — порядка 1–1,2 тысячи россиян, сообщает ТАСС. Когда все путешественники вернутся в Россию, пока уточняется, заявили в Ростуризме.



Вспышка коронавируса нового типа зафиксирована в Китае в конце прошлого года. За пределами республики случаи заражения уже выявлены в 44 странах, в том числе в России. В Китае число жертв выросло до 2744, выздоровели более 32 тысяч человек. Италия, откуда еще недавно не было никаких новостей о коронавирусе, внезапно оказалась на третьем месте в мире по количеству зараженных. При этом Covid-19 обнаружили даже у тех, кто не был в Китае.