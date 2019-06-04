Успеть до приезда в больницу: что делать, если укусила пчела или обжегся борщевиком

Главное, вовремя успеть оказать первую помощь, если столкнулись с укусом или ожогом

Начался сезон отпусков, выходных на природе и поездок в другие страны. Летом действительно классно! Но не стоит забывать и об опасностях, которые каждый год нависают над ярославцами. О том, как спастись от летних напастей, читайте в нашем материале. Что делать, если получил солнечный удар:

уйти с солнца; на голову — холодную повязку; пить много воды.

— Обычно солнечный удар проявляется такими симптомами: головная боль, тошнота, потемнение в глазах, потеря сознания, — перечисляет терапевт Татьяна Торопина.



Что делать, если укусил клещ



С начала сезона клещи покусали уже 2000 человек Фото: Олег Каргаполов / 74.ru

на место присасывания необходимо нанести каплю растительного или вазелинового масла; тело клеща захватить пинцетом или пальцами через небольшой кусочек ткани (бинта) и, медленно раскачивая его, вращая по часовой стрелке, вытащить насекомое; ранку необходимо обработать спиртовым раствором йода или другим антисептиком.

— Если же удалить его самим не удается, следует безотлагательно обратиться за помощью в травматологический пункт, поликлинику, приемные отделения больниц, — сообщили врачи Соловьёвской больницы.

Первые симптомы, если укусил заразный клещ

Лихорадка, температура тела повышается до 38-39. Сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушения сна, кашель и насморк.

— В некоторых случаях заболевание может закончиться на этой стадии и человек выздоравливает. Но в более тяжелых случаях на 3-5 сутки развивается поражение центральной нервной системы — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит. Лечение клещевого энцефалита осуществляется только в условиях стационара, — рассказали в больнице.



В апреле–июне активность клещей на всех территориях области максимальная Фото: Александра Савельева

Куда нести клеща

В Ярославле

адрес: ул. Войнова, 1 или Загородный сад, 11, к. 3. С понедельника по воскресенье с 8:00 до 17:00. Телефон: 73-36-42.



В Рыбинске

адрес: ул. Солнечная, 39. С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30, суббота с 8:00 до 13:00. Телефон: 55-12-88.



В Ростове

адрес: Перовский переулок, 19. Телефон: (48536) 62-54-3.

С понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 12:00.

Что делать, если укусила змея



Ещё одна летняя напасть — змеи Фото: Алексей Лобанов

Советы дал главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ярославской области Павел Любошевский:

на место укуса стоит наложить повязку. Главное, чтобы не туго. Она нужна только для того, чтобы в ранку грязь не попадала;

нужно обездвижить конечность — сделать что-нибудь в виде шины из палки или журнала например;

если змея укусила в руку, то лучше с неё снять кольца, браслеты, часы и подобные украшения;

стараться больше пить жидкости. И если есть под рукой антигистаминные таблетки, принять их. Например «Димедрол» или «Супрастин». Всё остальное, типа прикладывание холода к месту укуса — это уже скорее психологическая помощь.



— Ни в коем случае нельзя пытаться отсасывать яд. И укушенному станет хуже, и тот, кто отсасывает, подвергает себя опасности. Нельзя и выдавливать, вырезать яд. От него таким образом не избавиться. Зато такие действия будут способствовать скорейшему всасыванию яда в организм, — предупреждает Павел Любошевский.

Также при укусе змеи нельзя накладывать жгут. Это вообще может привести к ишемии.

Какие первые симптомы появляются после укуса и как часто в Ярославской области людей кусают змеи, читайте в интервью с Павлом Любошевским. Что делать, если укусила оса или пчела

— На место укуса следует приложить холод, чтобы сосуды сузились и яд не распространялся. Сделать это нужно как можно скорее. Затем нужно принять обезболивающее. Если началась аллергия, нужно выпить противоаллергенное, — советует терапевт Татьяна Торопина.

Чтобы яд пчелы или осы не распространялся, нужно наложить жгут.

Самое страшное, что может быть после укуса: удушье, отёк, сильный кашель.

Что делать, если укусил инфекционный комар



— В странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные заболевания, передающиеся комарами, многие из которых не встречаются в Российской Федерации — желтая лихорадка, лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, лихорадка Зика и другие, — напоминают в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.

Когда соберётесь в отпуск, следуйте простым правилам:

используйте защитные средства от комаров: репелленты, одежду светлых тонов с длинными рукавами, брюки. Избегайте заболоченных мест; не открывайте в гостиницах окна, если они не оборудованы москитными сетками; после укуса по возможности обратитесь в больницу; по возвращении из страны пребывания и в случае ухудшения состояния здоровья следует обратиться к врачу, обязательно сообщив ему о месте вашего путешествия.

Что делать, если укусило или ранило бешеное животное



Плохая киса... Фото: Александра Савельева

немедленно обработать рану; в течение нескольких часов обратиться за медицинской помощью для введения антирабической вакцины; ограничивать физические нагрузки, избегать переохлаждения, исключить употребление спиртных напитков и воздержаться от проведения других профилактических прививок.



— Антирабическую помощь можно получить в травматологических пунктах по месту жительства или приемных отделениях центральных районных больниц, — рассказали в городской больнице имени Н.А. Семашко.

Как спастись от тополиного пуха

Советы врача-аллерголога, кандидата медицинских наук Ирины Дарсалия:

носить очки со светофильтрами и надевать фильтры для носа. Например, фильтры «Супернос»;

зайдя в помещение, промывать нос физраствором. «Советую использовать "Аквалор" или оксолин», — говорит Ирина;

глаза также следует промывать водой. О том, чем может быть опасна аллергия, читайте в этом материале. Что делать, если обжёгся борщевиком

Опасен сок растения, и если на него попадает солнечный свет Фото: Александра Савельева

Место, на которое пролился сок борщевика, нужно как следует промыть водой с мылом. Затем осушить и закрыть тёмной одеждой, чтобы защитить от попадания солнечного света. — В ближайшие 7–14 дней вам следует максимально оберегать эти участки кожи от воздействия солнечного света — это снизит тяжесть поражения тканей и может даже полностью предотвратить ожог (сам по себе сок, без последующего воздействия солнца — не вызовет никакой реакции на коже; поэтому в пасмурную погоду борщевик почти никогда не приводит к ожогам), — пишет в статье педиатр Сергей Бутрий.

