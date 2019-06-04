Успеть до приезда в больницу: что делать, если укусила пчела или обжегся борщевиком

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Восемь летних напастей и инструкция для ярославцев по выживанию летом
Главное, вовремя успеть оказать первую помощь, если столкнулись с укусом или ожогом
Начался сезон отпусков, выходных на природе и поездок в другие страны. Летом действительно классно! Но не стоит забывать и об опасностях, которые каждый год нависают над ярославцами. О том, как спастись от летних напастей, читайте в нашем материале.
Что делать, если получил солнечный удар:
— Обычно солнечный удар проявляется такими симптомами: головная боль, тошнота, потемнение в глазах, потеря сознания, — перечисляет терапевт Татьяна Торопина.
Что делать, если укусил клещ
— Если же удалить его самим не удается, следует безотлагательно обратиться за помощью в травматологический пункт, поликлинику, приемные отделения больниц, — сообщили врачи Соловьёвской больницы.
Первые симптомы, если укусил заразный клещ
Лихорадка, температура тела повышается до 38-39. Сильная головная боль, иногда тошнота, рвота, боль в суставах, слабость, разбитость, нарушения сна, кашель и насморк.
— В некоторых случаях заболевание может закончиться на этой стадии и человек выздоравливает. Но в более тяжелых случаях на 3-5 сутки развивается поражение центральной нервной системы — менингит, энцефалит, менингоэнцефалит. Лечение клещевого энцефалита осуществляется только в условиях стационара, — рассказали в больнице.
Куда нести клеща
В Ярославле
адрес: ул. Войнова, 1 или Загородный сад, 11, к. 3.
С понедельника по воскресенье с 8:00 до 17:00.
Телефон: 73-36-42.
В Рыбинске
адрес: ул. Солнечная, 39.
С понедельника по пятницу с 8:00 до 16:30, суббота с 8:00 до 13:00.
Телефон: 55-12-88.
В Ростове
адрес: Перовский переулок, 19.
Телефон: (48536) 62-54-3.
С понедельника по пятницу с 9:00 до 15:00, суббота-воскресенье с 9:00 до 12:00.
Что делать, если укусила змея
Советы дал главный внештатный анестезиолог-реаниматолог Ярославской области Павел Любошевский:
Всё остальное, типа прикладывание холода к месту укуса — это уже скорее психологическая помощь.
— Ни в коем случае нельзя пытаться отсасывать яд. И укушенному станет хуже, и тот, кто отсасывает, подвергает себя опасности. Нельзя и выдавливать, вырезать яд. От него таким образом не избавиться. Зато такие действия будут способствовать скорейшему всасыванию яда в организм, — предупреждает Павел Любошевский.
Также при укусе змеи нельзя накладывать жгут. Это вообще может привести к ишемии.
Какие первые симптомы появляются после укуса и как часто в Ярославской области людей кусают змеи, читайте в интервью с Павлом Любошевским.
Что делать, если укусила оса или пчела
— На место укуса следует приложить холод, чтобы сосуды сузились и яд не распространялся. Сделать это нужно как можно скорее. Затем нужно принять обезболивающее. Если началась аллергия, нужно выпить противоаллергенное, — советует терапевт Татьяна Торопина.
Чтобы яд пчелы или осы не распространялся, нужно наложить жгут.
Самое страшное, что может быть после укуса: удушье, отёк, сильный кашель.
Что делать, если укусил инфекционный комар
— В странах Африки, Южной Америки, Карибского бассейна, Юго-Восточной Азии и Океании с экваториально-тропическим климатом широко распространены инфекционные заболевания, передающиеся комарами, многие из которых не встречаются в Российской Федерации — желтая лихорадка, лихорадка денге, лихорадка чикунгунья, лихорадка Зика и другие, — напоминают в управлении Роспотребнадзора по Ярославской области.
Когда соберётесь в отпуск, следуйте простым правилам:
Что делать, если укусило или ранило бешеное животное
— Антирабическую помощь можно получить в травматологических пунктах по месту жительства или приемных отделениях центральных районных больниц, — рассказали в городской больнице имени Н.А. Семашко.
Как спастись от тополиного пуха
Советы врача-аллерголога, кандидата медицинских наук Ирины Дарсалия:
О том, чем может быть опасна аллергия, читайте в этом материале.
Что делать, если обжёгся борщевиком
Место, на которое пролился сок борщевика, нужно как следует промыть водой с мылом. Затем осушить и закрыть тёмной одеждой, чтобы защитить от попадания солнечного света.
— В ближайшие 7–14 дней вам следует максимально оберегать эти участки кожи от воздействия солнечного света — это снизит тяжесть поражения тканей и может даже полностью предотвратить ожог (сам по себе сок, без последующего воздействия солнца — не вызовет никакой реакции на коже; поэтому в пасмурную погоду борщевик почти никогда не приводит к ожогам), — пишет в статье педиатр Сергей Бутрий.
Что делать, если на коже возникли пузыри:
— Попадание сока борщевика в глаза, рот, на половые органы, а также выпивание сока борщевика обычно безопасно и не требует никаких защитных действий. При попадании сока в глаза — просто промойте их водой. При попадании в рот — прополощите, — говорит врач.
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