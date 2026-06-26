«Не надо сразу ставить себе диагноз». От каких показателей на тонометре начинается гипертония и что значат цифры 140 на 90

Разовое повышение давления — еще не диагноз Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

По современным классификациям, давление 140 на 90 — гипертония 1-й степени, но однократное измерение не повод для постановки диагноза. Важно понимать, что в очереди перед кабинетом врача мы нервничаем, «синдром белого халата» тоже никто не отменял. Ставить диагноз по одному измерению давления неправомерно. Только после постоянного измерения в спокойной обстановке дома в течение нескольких недель и ведения дневника давления можно сделать какие-то полноценные выводы о том, что с вами происходит, а не бежать за таблетками в аптеку, рассказала «Доктору Питеру» Елена Павлова.

Елена Павлова, врач общей практики, специалист по общественному здоровью и организации здравоохранения, гериатр. Личный сайт

От чего зависит давление

Давление — величина непостоянная, оно может меняться от стресса, недосыпа, выпитой чашки кофе, разговора во время замера, физической нагрузки перед замером. Влияют легкая тревожность, недостаток магния, нарушения сна ночью, снижение функции щитовидной железы, лишний вес, злоупотребление соленым, хронический стресс, недостаточное количество воды в рационе и т. д. Все это может годами держать тонус сосудов выше нормы, что будет увеличивать давление, поэтому модификация образа жизни даст отличный шанс отсрочить или вовсе отменить таблетки.

Как вести дневник давления

Измеряйте артериальное давление утром и вечером 7–10 дней подряд: сидя, после пятиминутного отдыха, ноги на полу, спина прямая, манжета на голой руке на уровне сердца. Записывайте все цифры в течение двух недель, и после этого уже можно делать выводы о том, что означает ваше давление.

Обратиться к врачу, чтобы исключить «маски» гипертонии

Необходимо сдать анализы крови на глюкозу, креатинин, определить скорость клубочковой фильтрации, чтобы отследить работу почек, которые также влияют на уровень давления. Важна и работа щитовидной железы, поэтому смотрим ТТГ — тиреотропный гормон, Т3 св. и Т4 св., так как часто причина мягкой гипертонии — сбой эндокринной системы, оцениваем уровень минералов — калия и магния.

Дополнительно можно сделать электрокардиограмму, ультразвуковое исследование сердца, суточное мониторирование давления, чтобы понять, после какой активности, продуктов и т. д. в течение дня происходит повышение давления, так как аппарат измеряет давление каждые 20–30 минут, пока вы живете обычной жизнью.

Если среднее давление за сутки ниже 130/80, а подъемы случаются только в поликлинике, у вас нет гипертонии. УЗИ сердца и ЭКГ помогут выяснить, в каком состоянии стенки сердца, есть ли воспаление, как ведет себя левый желудочек, который при гипертонии всегда увеличивается, так как сердцу трудно всё время жить с высоким давлением и таким образом он производит компенсацию своих функций. Обследование у офтальмолога поможет выяснить, что с глазным дном, так как при стойком повышении артериального давления там будут изменения.

Когда без таблетки уже не обойтись

За давлением нужно следить Источник: simpson33/Getty Images

Лекарства становятся обязательными, а не опциональными, если у вас хотя бы один из этих пунктов:

есть поражение органов-мишеней: утолщение стенки сердца и увеличение левого желудочка по УЗИ и на ЭКГ это подтверждается;

изменения на глазном дне по результатам обследования офтальмолога;

фиксация повышения артериального давления исходя из показаний суточного мониторинга;

сопутствующий сахарный диабет или хроническая болезнь почек, которые могут влиять на сосуды, тоже важны , и важно при этих диагнозах держать целевое давление строго ниже 130 на 80;

высокий сердечно-сосудистый риск , когда уже есть в анамнезе перенесенный инфаркт, инсульт, плохая наследственность по сердечно-сосудистым заболеваниям у отца до 55 лет или у матери до 65;

если за 3–6 месяцев изменений образа жизни, снижения веса, отказа от соли давление, исходя из дневника измерений, не изменилось, это означает, что собственных сил организма уже недостаточно и ему нужно помогать лекарственной терапией.

Правда и мифы о давлении

Опасно делать выводы о том, что организм сам установил такое давление и что, кроме цифр, нет никаких ощущений, таких как головная боль и т. д., но обследования могут говорить о другом, и коррекция давления необходима. Сосуды и сердце изнашиваются бессимптомно, а инсульт и инфаркт часто приходят без предупреждения на фоне «рабочих» 140–150.

«Если начал пить таблетки, сяду на них навсегда». Да, ведь зубы вы тоже чистите каждый день и умываетесь, потому что это гигиена и без нее нельзя. То же самое с едой — это необходимо для поддержки нашего организма постоянно. Так и с таблетками для стабильного давления, теперь без них организм не справится.

После стабилизации давления можно немного снижать дозировку, если вы хорошо отвечаете на терапию и давление постоянно 120 на 80. Но препарат всё время должен быть в сыворотке крови, только так он работает. А если он исчезает из организма, то защиты сердца и сосудов не происходит. Как таблетку от головы препараты для снижения давления не применяют, они просто не сработают, так как им необходимо накопиться.

«Соседке помогло, и мне поможет». Нет, эти препараты соседка может принимать дополнительно к терапии как экстренное снижение давления. Поэтому после консультации с доктором как дополнение к вашей терапии применять его можно, когда вы понервничали и концентрации основного препарата оказалось недостаточно. Они действует всего несколько часов и работают только как экстренная помощь. Терапия строго индивидуальна, кому-то нужны ингибиторы АПФ, кому-то — блокаторы кальциевых каналов, а кому-то — сартаны. И подбор варианта делает доктор, а не соседка.

«Пью таблетки, значит, больше ничего не делаю». Нет, это тоже неверно. Дополнительно используется питание без соли, так как соль задерживает жидкость и влияет на повышение АД. Более того, колбасы, сыры, консервы могут увеличивать давление на 5–10 мм рт. ст.

Движение необходимо для расслабления сосудов, но не спортзал до изнеможения, а ежедневная ходьба в среднем темпе 30–40 минут, идеально — скандинавская ходьба. Магний и калий после консультации доктора можно добавить в рацион для мягкой коррекции сосудистого спазма. Важны отказ от алкоголя и нормализация сна, так как храп и апноэ — частая скрытая причина повышения давления по утрам, лечение храпа иногда полностью решает проблему давления.

Топ-7 белковых продуктов, которые снижают давление на 30%: новые данные

Если у вас уже диагностированная гипертония, то за давлением надо внимательно следить. Врачи всегда просят контролировать рацион, по возможности исключать жирную и соленую пищу, ведь здоровья от нее не прибавится. Упор нужно делать на овощи, фрукты, рыбу, а также бобовые — это в очередной раз доказали ученые.

После масштабного анализа они сделали главный вывод: бобовые и соевые продукты защищают от развития гипертонии, а также снижают риски возможных подъемов давления.

Оптимальная суточная норма таких продуктов в среднем должна составлять от 80 до 170 г — тут всё зависит от возраста, пола, физической активности.

Вот продукты, которые необходимы гипертоникам:

горох;

чечевица;

нут;

фасоль;

тофу;

бобы эдамаме;

мисо (ферментированная паста из соевых бобов, риса или ячменя).

Исследование показало, что риск развития гипертонии был на 16% ниже у тех, кто ел много бобовых, по сравнению с теми, кто употреблял их в небольших количествах. Аналогичным образом у тех, кто употреблял много соевых продуктов, риск развития гипертонии был на 19% ниже, чем у тех, кто ел их мало.

Эксперты также установили, что у людей, которые съедали около 170 г бобовых в сутки, давление стабильно понижалось на 30% без лекарств;

если говорить о соевых продуктах, то ежедневная порция в 60-80 г помогала снизить давление на 28–29%.

По словам исследователей, 100 г бобовых или соевых продуктов эквивалентны примерно одной чашке или 5–6 столовым ложкам вареной фасоли, гороха, нута, чечевицы, соевых бобов или порции тофу размером с ладонь.

Бобовые и соя богаты калием, магнием и пищевыми волокнами, которые снижают артериальное давление. При ферментации растворимой клетчатки из бобовых и сои образуются короткоцепочечные жирные кислоты, которые влияют на расширение кровеносных сосудов, а изофлавоны, содержащиеся в сое, помогают контролировать приступы у гипертоников.