НедвижимостьЗнакомстваПогодаТелепрограммаАфишаГороскопКурсы валютПробкиZODYИгрыПромокоды
RU76
Погода

Сейчас+12°C

Сейчас в Ярославле
Погода+12°

переменная облачность, без осадков

ощущается как +12

0 м/c,

 757мм 88%
Подробнее
0 Пробки
USD 73,44
EUR 84,17
Мусор у озера
Пилят 250-летние липы
Кому доверить бизнесс-процессы
Очередь на заправку
Где в Ярославле жить хорошо?
Афиша на выходные
В Турцию на машине
Судьба заброшки
Закроют гипермаркет
Здоровье В России увеличат число врачей и количество больниц — о чем еще заявил Путин в День медицинского работника

В России увеличат число врачей и количество больниц — о чем еще заявил Путин в День медицинского работника

Президент подчеркнул, что нужно повышать престиж медицинских профессий

146
Владимир Путин высказал слова благодарности всем медикам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RUВладимир Путин высказал слова благодарности всем медикам | Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

Владимир Путин высказал слова благодарности всем медикам

Источник:

Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России увеличат число врачей и объектов здравоохранения. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина по случаю Дня медицинского работника, которое опубликовали на сайте Кремля.

«Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием», — сказал Путин.

В своей речи президент подчеркнул, что нужно повышать престиж медицинских профессий, чтобы в здравоохранение приходили молодые и талантливые люди. Он отметил, что опытные наставники передадут молодежи не только знания, но и важнейшие ценности этой сферы деятельности.

«Важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных, и в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант», — сообщил Путин.

Президент также высказал слова благодарности всем медикам, которые несут службу в тяжелых условиях в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что медицинские работники показывают высокий профессионализм во время оказания помощи как военным, так и мирному населению.

«Особые слова благодарности всем медицинским работникам, которые несут службу в зоне специальной военной операции. Вы работаете в сложных, тяжелейших условиях, спасаете, выхаживаете наших бойцов и командиров», — отметил Путин.

ПО ТЕМЕ
Павел ПешковПавел Пешков
Павел Пешков
Корреспондент оперативной редакции
Владимир Путин Медицина Здравоохранение День медицинского работника
Лайк
TYPE_LIKE0
Смех
TYPE_HAPPY0
Удивление
TYPE_SURPRISED0
Гнев
TYPE_ANGRY0
Печаль
TYPE_SAD0
Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
0
Пока нет ни одного комментария.
Начните обсуждение первым!
Гость
ТОП 5
Мнение
«Дом мечты оказался не моей мечтой». Откровения многодетной матери о том, почему загородная жизнь стала разочарованием
София Турбина
Мнение
Муж попросит добавки, а ребенок съест сам: 7 идей быстрых и вкусных завтраков
Анастасия Ильина
Главный редактор NGS42.RU
Мнение
Аннулированные работы, контроль за временем: учитель из Ярославля честно рассказал об изнанке ЕГЭ
учитель из Ярославля
Мнение
Тонкая материя искусства: о чем получился фильм «Мать Мария» с Энн Хэтэуэй и стоит ли его смотреть
Кирилл Титов
Мнение
Мажоров — на верфи: почему «Холоп 3» получился не хуже прошлых частей, но смотреть его необязательно
Надежда Губарь
Рекомендуем