В России увеличат число врачей и количество больниц — о чем еще заявил Путин в День медицинского работника

Владимир Путин высказал слова благодарности всем медикам Источник: Артем Устюжанин / MSK1.RU

В России увеличат число врачей и объектов здравоохранения. Об этом говорится в обращении президента РФ Владимира Путина по случаю Дня медицинского работника, которое опубликовали на сайте Кремля.

«Будем и дальше стремиться к тому, чтобы качественная, современная медицинская помощь была доступна на всем пространстве нашей большой страны. Вместе с регионами продолжим развитие первичного звена здравоохранения, детской медицины. Будем наращивать здесь строительство, ремонт, оснащение оборудованием», — сказал Путин.

В своей речи президент подчеркнул, что нужно повышать престиж медицинских профессий, чтобы в здравоохранение приходили молодые и талантливые люди. Он отметил, что опытные наставники передадут молодежи не только знания, но и важнейшие ценности этой сферы деятельности.

«Важно, чтобы достижения науки как можно быстрее приходили в первичное звено здравоохранения, использовались на практике в больницах, поликлиниках, реабилитационных центрах, чтобы формировались достойные условия труда медицинских работников, чтобы профессия врача была одной из самых престижных, и в медицину шли молодые, одаренные люди, мечтающие реализовать свое призвание и талант», — сообщил Путин.

Президент также высказал слова благодарности всем медикам, которые несут службу в тяжелых условиях в зоне проведения специальной военной операции. Он подчеркнул, что медицинские работники показывают высокий профессионализм во время оказания помощи как военным, так и мирному населению.