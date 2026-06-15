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Здоровье А у вас есть это хобби? Три вида досуга, которые любят умные люди

А у вас есть это хобби? Три вида досуга, которые любят умные люди

То, чем занимается человек в свободное время, может рассказать о нем многое

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Если библиотеки и книжные&nbsp;— ваш личный рай, это говорит о том, что вы отлично понимаете других людей и у вас нет сложностей в общении | Источник: Александр Ощепков / NGS.RUЕсли библиотеки и книжные&nbsp;— ваш личный рай, это говорит о том, что вы отлично понимаете других людей и у вас нет сложностей в общении | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Если библиотеки и книжные — ваш личный рай, это говорит о том, что вы отлично понимаете других людей и у вас нет сложностей в общении

Источник:

Александр Ощепков / NGS.RU

Мы часто выбираем, чем заняться на отдыхе, и интуитивно делаем то, что нравится и доступно. Многие часами залипают в соцсетях, не в силах оторваться от коротких видеороликов, другие рубятся в компьютерные стрелялки. Но наука доказала: хобби умнейших людей часто совпадают, и неслучайно, рассказывает «Доктор Питер». Они заметно улучшают когнитивные способности — от эмпатии до скорости реакции. Исследователи назвали три вида досуга, которые повышают интеллектуальный уровень.

Чтение с погружением

Литература развивает не только словарный запас и кругозор. Художественные тексты способствует культурному развитию, тренируют социальный и эмоциональный интеллект, открывают нам что-то новое и косвенно пробуждают любознательность.

В одном из исследований ученые доказали, что чтение художественной литературы еще и помогает понимать психическое состояние других людей. Когда читатель дорисовывает невысказанные мысли персонажей, он учится лучше понимать чужие намерения в реальной жизни — развивает эмоциональный интеллект.

«Нам приходится заполнять пробелы, чтобы осмыслить мотивы героев, — пояснил Дэвид Комер Кидд, один из авторов работы. — Этот навык затем работает в повседневном общении».

Игра на музыкальных инструментах или пение

В 2016 году метаанализ нескольких исследований показал, что занятия музыкой улучшают неслуховые когнитивные функции, особенно память, внимание и распознавание образов.

Авторы отметили, что музыкальное обучение положительно сказывается на исполнительном контроле и даже креативности. Хотя результаты названы предварительными, они уже позволяют рассматривать музыку как форму эффективной когнитивной тренировки.

Стратегические игры

Шахматы и головоломки ученые теперь ставят в один ряд с видеоиграми в жанре стратегии. Это тоже прекрасный инструмент для развития ума — при условии, что эти игры лишь увлечение, а не занимают всё ваше время. В исследовании 2024 года ученые пришли к выводу, что такие игры потенциально могут улучшать внимание, скорость реакции и память, поскольку требуют планирования, управления ресурсами и тактического мышления.

«Стратегические игры могут служить инструментом для повышения когнитивных способностей», — подчеркивают авторы работы. Они, как и головоломки, поощряют размышление, внимание, запоминание. К стратегиям относятся игры, в которых, например, надо строить здания и развивать инфраструктуру, управлять армиями, выбирать позиции или даже проявлять дипломатию — заключать союзы и вести торговлю.

Ранее психолог назвала 10 хобби, которые помогают нервной системе восстановиться. Вот некоторые из них:

  • кулинария. Приготовление еды может стать способом замедлиться и сосредоточиться на процессе;

  • общение с домашними животными. Помогает снижать уровень стресса и улучшать эмоциональное состояние;

  • изучение иностранных языков. Переключает мозг на другую когнитивную задачу и помогает выйти из привычного рабочего контекста.

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