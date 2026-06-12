Сахар заменять не стоит, а смузи опасны? Диетолог из Ярославля развеяла 10 мифов о похудении

Диетолог из Ярославля развеяла популярные мифы о похудении Источник: Дарья Селенская / Городские медиа, Евгения Жарикова

Здоровое питание — это не диеты и постоянные ограничения. Иногда, чтобы поддерживать организм, нужно просто следовать некоторым правилам. Однако интернет переполнен советчиками, слушая которых, начинаешь думать, что нужно скупить половину аптеки и делать всё иначе, чем раньше.

Действительно ли нужно пить хлорофилл? Полезны ли смузи? Сахарозаменители вреднее самого сахара? На эти и другие вопросы корреспонденту 76.RU ответила диетолог ярославской клиники PsyDi Clinic Евгения Жарикова.

Сколько нужно пить воды

Вода необходима для нашего организма больше, чем что-либо другое. Диетолог подтверждает: взрослому человеку действительно необходимо 1,5–2 литра жидкости в сутки.

Существует мнение, что из-за жары человеку требуется больше жидкости, чем обычно.

— В связи с повышением температуры воздуха окружающей среды наш организм теряет очень много влаги с потоотделением. Поэтому желательно употреблять воды больше, чем обычно, — рассказала эксперт.

По специальной формуле расчета ежедневно человеку нужно выпивать 30 мл жидкости на 1 кг веса. Летом количество воды стоит увеличить на 1–1,5 литра. Евгения Жарикова диетолог-терапевт

Таким образом, взрослому здоровому человеку в жарких условиях необходимо выпивать примерно 2–2,5 литра. Для детей и людей с хроническими заболеваниями сердца, почек, а также с сахарным диабетом рекомендуется 1,5 литра жидкости. Сюда входит как вода, так и различные напитки (соки, кофе, чай) и даже жидкие супы.

Газированную простую воду, как объясняет специалист, пить можно. Однако людям с заболеваниями желудочно-кишечного тракта лучше этого не делать. Газы могут спровоцировать дискомфорт и спазмы.

Что такое псиллиум и с чем его едят

Слово «псиллиум» в последнее время чаще стали упоминать многие приверженцы здорового питания. Продукт позиционируют как суперфуд, якобы содержащий очень много полезных веществ.

— Псиллиум представляет собой естественную клетчатку. По сути, это шелуха семян подорожника, которую можно употреблять с водой или добавлять к еде, — объяснила диетолог.

По словам эксперта, продукт и правда может оказывать положительный эффект на организм. Например:

способствовать регулярности стула и очищению организма;

нормализовать метаболизм;

снижать вес.

Однако не всем подходит такой способ очистки. Людям с аллергией на подорожник, а также с хроническими заболеваниями желудочно-кишечного тракта и склонным к диарее не стоит экспериментировать с псиллиумом.

Диетолог рассказала, можно ли похудеть с помощью псиллиума Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Кому не надо пить хлорофилл

Еще одной модной тенденцией у последователей здорового питания стало употребление жидкого хлорофилла. В интернете обсуждают, что продукт может очистить кровь от токсинов, улучшить цвет лица и работу многих органов.

Хлорофилл — пигмент, окрашивающий растения и водоросли в зеленый цвет, благодаря которому они могут улавливать солнечный свет.

Как рассказывает диетолог, хлорофилл — это биологически активная добавка. Он действительно улучшает метаболизм, состояние слизистой оболочки желудка и кишечника. Однако воздействует на щитовидную железу.

— С хлорофиллом надо быть осторожнее, поскольку он напрямую воздействует на нашу щитовидную железу. Людям, у которых есть заболевания этого органа или которые принимают гормональную терапию, стоит принимать добавку только после консультации с врачом, — объяснила специалист.

Грибы не перевариваются

Существует мнение, что грибы не перевариваются в человеческом желудке. Из-за этого многие отказываются их употреблять. Диетолог частично подтверждает: грибы перевариваются с трудом, но бесполезными их назвать нельзя.

Действительно, в нашем организме нет фермента, который разрушает хитин, находящийся в оболочке грибов. Поэтому их переваривание затруднено. Евгения Жарикова диетолог-терапевт

Тем не менее, как объясняет специалист, расщепление грибов всё же происходит в желудке. А далее в кишечнике всасывается от 40 до 60% белка. Кроме того, в грибах содержатся витамины группы В.

Сахарозаменители помогают похудеть

Способов похудеть существует очень много. Один из них — отказ от сахара. Многие скупают сахарозаменители в надежде, что так их организм станет здоровее, а фигура — стройнее. Так ли это на самом деле?

По словам диетолога, единственный плюс сахарозаменителей — это отсутствие калорий. Про сахар такого не скажешь, в нем содержится необходимое количество энергетической ценности. Именно поэтому его чрезмерное употребление повышает риск сахарного диабета и ожирения.

По сути, когда мы добавляем в рацион сахарозаменители, наш организм не подвергается лишним калориям. Однако мозг так просто не обманешь.

— Организм чувствует сладкое и получает сигнал, что должны поступить калории и энергия. Но этого не происходит. Из-за этого он начинает еще сильнее требовать калории и глюкозу, — объяснила врач.

По итогу происходит усиление голода и повышение аппетита. Так человек может переедать больше, чем если бы употреблял сахар. Евгения Жарикова диетолог-терапевт

Сахарозаменитель не восполняет потребность организма в энергии и глюкозе, однако его можно использовать во время диеты. Чтобы продукт не повышал аппетит, напитки с ним нужно употреблять после приема пищи.

Что лучше выбрать, сахар или сахарозаменители? Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Цикорий полезнее кофе

Как рассказывает диетолог, оба напитка полезны, однако кофе следует употреблять с осторожностью людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями.

Преимущество цикория — в содержании пребиотика инулина в его составе. Инулин необходим для микрофлоры кишечника.

Пребиотик инулин — это растворимое пищевое волокно, которое не переваривается в верхних отделах желудочно-кишечного тракта, тем самым достигая толстой кишки в неизменном виде. Там он образует питательную среду для полезных бактерий.

Одна-две чашки цикория в день будут очень даже полезны! Евгения Жарикова диетолог-терапевт

Суп нужно есть ежедневно

«Суп надо есть каждый день», — говорили нам еще с детского сада. Настолько ли полезно блюдо, как его преподносят?

— Суп и правда положительно сказывается на работе желудка. Его польза — в содержании витаминов, необходимых для организма человека. Также суп очень хорошо насыщает, что позволяет продолжительное время забыть о голоде, — высказалась диетолог.

Более полезны, по словам диетолога, мясные бульоны, так как они содержат в себе легкоусвояемый белок. Овощи в составе супа наполняют его витаминами.

Помогут ли БАДы похудеть и сохранить красоту? Источник: Елена Вахрушева / Городские порталы

Обезжиренные продукты помогают похудеть

В погоне за красивой фигурой мы часто грешим на жиры в составах. В магазинах на прилавках можно найти обезжиренную еду, например творог, сыр, молоко и прочее. Полезнее ли она?

— Обезжиренные продукты можно использовать в своем рационе во время похудения. Но я не рекомендую переходить на них полностью, поскольку, убирая жиры из рациона, мы перекрываем их избыточным количеством углеводов. Это нехорошо, и похудеть так точно не удастся, — рассказала врач.

Советую употреблять продукты со средней жирностью, например творог от 2%, сметану 10–15% и так далее. Евгения Жарикова диетолог-терапевт

Кому нельзя смузи

Смузи — популярный напиток среди тех, кто ведет здоровый образ жизни. Обилие ягод, фруктов и иногда даже овощей в одном напитке создает полезный витаминный коктейль. Однако, по словам диетолога, не всем его можно.

— Стоит с осторожностью пить фруктовые смузи людям с сахарным диабетом или инсулинорезистентностью. От овощных лучше отказаться в период обострения заболеваний желудочно-кишечного тракта, поскольку смузи может усилить спазмы, боль и диарею, — объяснила специалист.

Если проблем нет, рекомендую фруктово-овощные смузи. Они содержат в себе не только витамины, но и клетчатку. Евгения Жарикова диетолог-терапевт

Кому нельзя пить смузи Источник: Юрий Скулыбердин / Городские порталы

Коллаген в порошке полезный?

Популярностью среди тех, кто хочет держать себя в форме и всегда выглядеть красиво, пользуется сухой коллаген. В настоящее время его можно найти в разных формах: это и таблетки, и порошок, и желе, и прочие варианты.

— Коллаген — это белок, который составляет основу соединительных тканей в организме, таких как кожа, кости, хрящи и сухожилия. Он поддерживает структуру кожи, обеспечивает ее упругость и эластичность, улучшает здоровье суставов, — объяснила специалист.

Вещество в сухом виде, по словам диетолога, может быть полезно для организма, поскольку также действует на восстановительные процессы. Однако лучше комбинировать его потребление с естественными источниками вещества.