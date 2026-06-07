БАД или яд? Чем полезная Омега-3 может быть опасна для здоровых людей

Сначала анализы, потом аптека: почему Омегу-3 нельзя пить «на всякий случай» Источник: Дарья Селенская / Городские медиа

Мы привыкли считать Омегу-3 золотым стандартом здоровья, который нужно пить всем — от младенцев до глубоких стариков. Капсулы с рыбьим жиром скупают ради чистых сосудов, крепкого иммунитета и вечной молодости. Но что, если эта популярная добавка прямо сейчас медленно разрушает именно ваш организм? Выяснилось, что в некоторых случаях «полезный жир» может быть опасен. И вот какие это бывают случаи.

Что такое Омега-3

Когда врачи говорят об Омега-3, речь чаще всего идет о двух самых важных кислотах с зубодробительными названиями — эйкозапентаеновая и докозагексаеновая.

— Основная их функция — это нормализация клеточных мембран, — говорит кандидат медицинских наук Екатерина Туринцева. — 80% всех клеточных мембран в нашем организме обеспечивают полиненасыщенные жирные кислоты, именно они обеспечивают микровязкость мембран. Итак, 80% клеток нашего организма, и их состояние зависит от Омега-3.

Екатерина Туринцева — заведующая детской поликлиникой «Новой больницы», педиатр, детский инфекционист, нутрициолог, кандидат медицинских наук.

Для каких органов Омега-3 — это вопрос жизни и смерти:

мозг и нервная система : каждая клетка головного и спинного мозга нуждается в защите, а Омега-3 помогает передавать нервные импульсы без сбоев.

иммунитет и зрение : укрепляет защитные силы организма и поддерживает здоровье глаз.

репродуктивное здоровье: критически важна для мужской и женской половой системы.

— Кроме того, благодаря Омега-3 улучшаются процессы кровообращения, тормозится рост атеросклеротических бляшек, уменьшаются воспалительные процессы, — добавляет Екатерина Туринцева.

Ловушка современного рациона: баланс Омега-3 и Омега-6

В здоровом меню человека должны быть разные полезные жиры: Омега-3, 6 и 9. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует держать строгий баланс. На одну порцию Омега-3 должно приходиться от 2 до 6 порций Омега-6. Про Омега-9 можно сильно не переживать — наше тело умеет производить ее самостоятельно.

Но реальность такова, что современный человек питается совсем по-другому. В нашей еде (особенно в фастфуде, выпечке и подсолнечном масле) колоссально преобладает Омега-6. Перекос стал пугающим: вместо нормы мы получаем соотношение 1 к 20 и даже хуже.

— Получается, что такой рацион может приводить к изменению клеточных мембран в головном мозге в сосудах и запускать воспаление, — объясняет Екатерина Туринцева.

Именно поэтому так важно добирать Омега-3 из хорошей рыбы или проверенных добавок, чтобы вернуть баланс в норму.

Где искать Омега-3

Главный и самый мощный источник Омега-3 — это, конечно же, жирная и полужирная морская рыба. Налегайте на лосося, форель, скумбрию, сельдь, сардины и тунец.

Если вы не любите рыбу, полезные кислоты можно найти и в растительном мире. Ими богаты:

семена и орехи : льняное семя, кунжут и грецкие орехи.

масла : качественное оливковое масло.

овощи и зелень: шпинат, брокколи и обычная фасоль.

Но давайте смотреть правде в глаза: в нашем привычном ежедневном меню всех этих продуктов катастрофически мало. Идеальным и правильным балансом жиров могут похвастаться разве что жители побережья. Не зря легендарная средиземноморская диета, где стол буквально ломится от морепродуктов и оливкового масла, считается эталоном здорового питания.

При этом, по последним данным Минздрава, среднестатистический россиянин съедает всего 21–22 кг рыбы в год, в то время как медицинская норма составляет 28 кг.

— Мы недоедаем почти треть от необходимого объема! Это не просто статистика, а риск для здоровья всего населения из-за хронической нехватки незаменимых нутриентов, — обращает внимание доктор медицинских наук Зухра Павлова.

Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, доктор медицинских наук.

Поскольку из обычной еды набрать норму сложно, Омега-3 приходится добирать дополнительно — из аптечных БАДов и витаминов.

Но не всегда «полезный жир» может быть на руку.

Когда Омега-3 может навредить

Несмотря на всю колоссальную пользу Омега-3, пить ее горстями без разбора нельзя. Есть две категории людей, которым нужно быть особенно аккуратными.

Во-первых, это люди с проблемами ЖКТ . Если у вас барахлит желудок, желчный пузырь, поджелудочная железа или есть хронический гастрит, то прием тяжелых масляных капсул может вызвать обострение.

— Безусловно, у людей, имеющих патологию желудочно-кишечного тракта, прием Омега-3 должен быть согласован с гастроэнтерологом, — говорит Екатерина Туринцева.

Во-вторых, аккуратней с добавками стоит быть пожилым людям . В элегантном возрасте, когда защитные оболочки нервной системы и сердца уже естественным образом ослаблены, бесконтрольный прием добавок может усугубить ситуацию и даже спровоцировать сбои сердечного ритма (например, мерцательную аритмию).

— У возрастных людей, у которых уже страдает клеточная мембрана нервной системы, приема Омега-3 должен быть в небольших дозировках, и назначение этих препаратов лучше согласовать с геронтологом, — обращает внимание Екатерина Туринцева.

Кроме того, свежее научное исследование, опубликованное на портале Science Direct, выявило неожиданную связь: у людей, чей мозг уже начал демонстрировать первые скрытые признаки старения, бездумный и бесконтрольный прием добавок заметно ускорил угасание когнитивных функций .

— Вместо защиты — обратный эффект, — объясняет Зухра Павлова. — Мозг — тонкая структура, и избыток определенных жирных кислот может нарушать хрупкий баланс нейровоспаления.

Еще один громкий медицинский прецедент обнародовал журнал BMJ Medicine. Ученые обнаружили удивительный парадокс: Омега-3 отлично помогает тем, у кого сердце уже серьезно болит, но способна жестоко навредить абсолютно здоровым людям.

— У людей без сердечно-сосудистых заболеваний регулярный прием Омега-3 повышал риск развития мерцательной аритмии на 13%, а риск сердечной недостаточности — на 5%, — говорит Зухра Павлова.

Но Екатерина Туринцева обращает внимание еще на один нюанс.

— Люди принимали высокие дозы, и прием был длительный. Это был прием Омега-3 в виде этиловых спиртов. Такая форма при длительном приеме могла вызывать мерцательную аритмию, — считает специалист. — Мы должны говорить что, польза зависит от формы, которую вы принимаете. Сейчас существуют три главные формы Омега-3 как три эволюционных этапа.

В какой форме принимать Омега-3

Главный вывод прост: вся польза и безопасность напрямую зависят от формы выпуска, которую вы покупаете в аптеке.

Этиловые эфиры

Если говорить по-простому, это искусственно переработанная, полусинтетическая форма жира. Представьте себе концентрированный сок-порошок из пакетика, который нужно разбавить водой, чтобы получилось что-то похожее на напиток.

Жирный плюс : это очень дешево. А еще такая технология позволяет запихнуть в одну маленькую капсулу огромную дозировку полезных кислот;

главный минус : она откровенно плохо усваивается. Чтобы организм забрал из нее хоть какую-то пользу, такую капсулу обязательно нужно заесть очень жирной пищей. Нашему телу приходится проделывать тяжелую двойную работу, чтобы расщепить это соединение. К тому же сам по себе этиловый спирт в составе — сомнительное удовольствие. Вряд ли вы захотите сознательно давать спиртовую форму своим детям;

для кого: исключительно для тех, кто сильно ограничен в бюджете, но готов маниакально следить за тем, чтобы принимать добавку строго во время плотного и жирного обеда.

Триглицериды

Это абсолютно естественная, природная форма — именно в таком виде Омега-3 изначально содержится в дикой рыбе. На рынке также встречаются реэтерифицированные триглицериды (rTG) — это когда Омегу сначала очистили, а потом искусственно вернули в ее первозданный природный вид.

— Если эфиры — это «концентрат», то триглицериды — это «свежевыжатый сок», — сравнивает Екатерина Туринцева.

Жирный плюс : тело мгновенно «узнает» родную форму и впитывает ее на 70% лучше и быстрее, чем искусственные эфиры. Она не нагружает желудок и безопасна для здоровья;

минус : ценник на такие препараты кусается, он заметно выше. И для идеального эффекта их всё равно лучше пить во время еды;

для кого: идеальный выбор для абсолютного большинства людей. Это лучший баланс безопасности, качества и реальной пользы для тех, кто принимает БАДы осознанно и регулярно.

SEDDS (Самоэмульгирующаяся система доставки)

Если первые два варианта — это эволюция самого жира, то SEDDS — это космический прорыв в способе его доставки в наши клетки. По сути, ученые взяли премиальные триглицериды и упаковали их в капсулу. Попадая в желудок, она мгновенно и без посторонней помощи превращает масло в нежнейшую эмульсию. Представьте, что вместо куска жесткого мяса, который желудку нужно долго переваривать, вам сразу дали готовый, теплый и легкий суп-пюре. Его даже жевать не надо — организм впитывает его моментально.

Жирные плюсы : усвояемость в разы выше, чем у обычных триглицеридов; капсулу не нужно привязывать к плотному обеду, ее можно выпить хоть натощак, хоть перед сном, и она всё равно идеально усвоится; идеальный выбор для людей с чувствительным желудком, хроническим панкреатитом или удаленным желчным пузырем — капсулы не вызывают тяжести, изжоги и того самого неприятного «рыбного» послевкусия с отрыжкой;

минус : это самая дорогая технология на сегодняшний день, поэтому и ценник на такие препараты в аптеках самый высокий;

для кого: для тех, кто не привык к компромиссам, ценит максимальный комфорт, премиальное качество и хочет получить от биодобавок 100% заявленного эффекта.