БАД или яд? Чем полезная Омега-3 может быть опасна для здоровых людей

Мы привыкли считать Омегу-3 золотым стандартом здоровья, который нужно пить всем — от младенцев до глубоких стариков. Капсулы с рыбьим жиром скупают ради чистых сосудов, крепкого иммунитета и вечной молодости. Но что, если эта популярная добавка прямо сейчас медленно разрушает именно ваш организм? Выяснилось, что в некоторых случаях «полезный жир» может быть опасен. И вот какие это бывают случаи.
Что такое Омега-3
Когда врачи говорят об Омега-3, речь чаще всего идет о двух самых важных кислотах с зубодробительными названиями — эйкозапентаеновая и докозагексаеновая.
— Основная их функция — это нормализация клеточных мембран, — говорит кандидат медицинских наук Екатерина Туринцева. — 80% всех клеточных мембран в нашем организме обеспечивают полиненасыщенные жирные кислоты, именно они обеспечивают микровязкость мембран. Итак, 80% клеток нашего организма, и их состояние зависит от Омега-3.
Екатерина Туринцева — заведующая детской поликлиникой «Новой больницы», педиатр, детский инфекционист, нутрициолог, кандидат медицинских наук.
Для каких органов Омега-3 — это вопрос жизни и смерти:
мозг и нервная система: каждая клетка головного и спинного мозга нуждается в защите, а Омега-3 помогает передавать нервные импульсы без сбоев.
иммунитет и зрение: укрепляет защитные силы организма и поддерживает здоровье глаз.
репродуктивное здоровье: критически важна для мужской и женской половой системы.
— Кроме того, благодаря Омега-3 улучшаются процессы кровообращения, тормозится рост атеросклеротических бляшек, уменьшаются воспалительные процессы, — добавляет Екатерина Туринцева.
Ловушка современного рациона: баланс Омега-3 и Омега-6
В здоровом меню человека должны быть разные полезные жиры: Омега-3, 6 и 9. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендует держать строгий баланс. На одну порцию Омега-3 должно приходиться от 2 до 6 порций Омега-6. Про Омега-9 можно сильно не переживать — наше тело умеет производить ее самостоятельно.
Но реальность такова, что современный человек питается совсем по-другому. В нашей еде (особенно в фастфуде, выпечке и подсолнечном масле) колоссально преобладает Омега-6. Перекос стал пугающим: вместо нормы мы получаем соотношение 1 к 20 и даже хуже.
— Получается, что такой рацион может приводить к изменению клеточных мембран в головном мозге в сосудах и запускать воспаление, — объясняет Екатерина Туринцева.
Именно поэтому так важно добирать Омега-3 из хорошей рыбы или проверенных добавок, чтобы вернуть баланс в норму.
Где искать Омега-3
Главный и самый мощный источник Омега-3 — это, конечно же, жирная и полужирная морская рыба. Налегайте на лосося, форель, скумбрию, сельдь, сардины и тунец.
Если вы не любите рыбу, полезные кислоты можно найти и в растительном мире. Ими богаты:
семена и орехи: льняное семя, кунжут и грецкие орехи.
масла: качественное оливковое масло.
овощи и зелень: шпинат, брокколи и обычная фасоль.
Но давайте смотреть правде в глаза: в нашем привычном ежедневном меню всех этих продуктов катастрофически мало. Идеальным и правильным балансом жиров могут похвастаться разве что жители побережья. Не зря легендарная средиземноморская диета, где стол буквально ломится от морепродуктов и оливкового масла, считается эталоном здорового питания.
При этом, по последним данным Минздрава, среднестатистический россиянин съедает всего 21–22 кг рыбы в год, в то время как медицинская норма составляет 28 кг.
— Мы недоедаем почти треть от необходимого объема! Это не просто статистика, а риск для здоровья всего населения из-за хронической нехватки незаменимых нутриентов, — обращает внимание доктор медицинских наук Зухра Павлова.
Зухра Павлова — врач — эндокринолог-андролог, доктор медицинских наук.
Поскольку из обычной еды набрать норму сложно, Омега-3 приходится добирать дополнительно — из аптечных БАДов и витаминов.
Но не всегда «полезный жир» может быть на руку.
Когда Омега-3 может навредить
Несмотря на всю колоссальную пользу Омега-3, пить ее горстями без разбора нельзя. Есть две категории людей, которым нужно быть особенно аккуратными.
Во-первых, это люди с проблемами ЖКТ. Если у вас барахлит желудок, желчный пузырь, поджелудочная железа или есть хронический гастрит, то прием тяжелых масляных капсул может вызвать обострение.
— Безусловно, у людей, имеющих патологию желудочно-кишечного тракта, прием Омега-3 должен быть согласован с гастроэнтерологом, — говорит Екатерина Туринцева.
Во-вторых, аккуратней с добавками стоит быть пожилым людям. В элегантном возрасте, когда защитные оболочки нервной системы и сердца уже естественным образом ослаблены, бесконтрольный прием добавок может усугубить ситуацию и даже спровоцировать сбои сердечного ритма (например, мерцательную аритмию).
— У возрастных людей, у которых уже страдает клеточная мембрана нервной системы, приема Омега-3 должен быть в небольших дозировках, и назначение этих препаратов лучше согласовать с геронтологом, — обращает внимание Екатерина Туринцева.
Кроме того, свежее научное исследование, опубликованное на портале Science Direct, выявило неожиданную связь: у людей, чей мозг уже начал демонстрировать первые скрытые признаки старения, бездумный и бесконтрольный прием добавок заметно ускорил угасание когнитивных функций.
— Вместо защиты — обратный эффект, — объясняет Зухра Павлова. — Мозг — тонкая структура, и избыток определенных жирных кислот может нарушать хрупкий баланс нейровоспаления.
Еще один громкий медицинский прецедент обнародовал журнал BMJ Medicine. Ученые обнаружили удивительный парадокс: Омега-3 отлично помогает тем, у кого сердце уже серьезно болит, но способна жестоко навредить абсолютно здоровым людям.
— У людей без сердечно-сосудистых заболеваний регулярный прием Омега-3 повышал риск развития мерцательной аритмии на 13%, а риск сердечной недостаточности — на 5%, — говорит Зухра Павлова.
Но Екатерина Туринцева обращает внимание еще на один нюанс.
— Люди принимали высокие дозы, и прием был длительный. Это был прием Омега-3 в виде этиловых спиртов. Такая форма при длительном приеме могла вызывать мерцательную аритмию, — считает специалист. — Мы должны говорить что, польза зависит от формы, которую вы принимаете. Сейчас существуют три главные формы Омега-3 как три эволюционных этапа.
В какой форме принимать Омега-3
Главный вывод прост: вся польза и безопасность напрямую зависят от формы выпуска, которую вы покупаете в аптеке.
Этиловые эфиры
Если говорить по-простому, это искусственно переработанная, полусинтетическая форма жира. Представьте себе концентрированный сок-порошок из пакетика, который нужно разбавить водой, чтобы получилось что-то похожее на напиток.
Жирный плюс: это очень дешево. А еще такая технология позволяет запихнуть в одну маленькую капсулу огромную дозировку полезных кислот;
главный минус: она откровенно плохо усваивается. Чтобы организм забрал из нее хоть какую-то пользу, такую капсулу обязательно нужно заесть очень жирной пищей. Нашему телу приходится проделывать тяжелую двойную работу, чтобы расщепить это соединение. К тому же сам по себе этиловый спирт в составе — сомнительное удовольствие. Вряд ли вы захотите сознательно давать спиртовую форму своим детям;
для кого: исключительно для тех, кто сильно ограничен в бюджете, но готов маниакально следить за тем, чтобы принимать добавку строго во время плотного и жирного обеда.
Триглицериды
Это абсолютно естественная, природная форма — именно в таком виде Омега-3 изначально содержится в дикой рыбе. На рынке также встречаются реэтерифицированные триглицериды (rTG) — это когда Омегу сначала очистили, а потом искусственно вернули в ее первозданный природный вид.
— Если эфиры — это «концентрат», то триглицериды — это «свежевыжатый сок», — сравнивает Екатерина Туринцева.
Жирный плюс: тело мгновенно «узнает» родную форму и впитывает ее на 70% лучше и быстрее, чем искусственные эфиры. Она не нагружает желудок и безопасна для здоровья;
минус: ценник на такие препараты кусается, он заметно выше. И для идеального эффекта их всё равно лучше пить во время еды;
для кого: идеальный выбор для абсолютного большинства людей. Это лучший баланс безопасности, качества и реальной пользы для тех, кто принимает БАДы осознанно и регулярно.
SEDDS (Самоэмульгирующаяся система доставки)
Если первые два варианта — это эволюция самого жира, то SEDDS — это космический прорыв в способе его доставки в наши клетки. По сути, ученые взяли премиальные триглицериды и упаковали их в капсулу. Попадая в желудок, она мгновенно и без посторонней помощи превращает масло в нежнейшую эмульсию. Представьте, что вместо куска жесткого мяса, который желудку нужно долго переваривать, вам сразу дали готовый, теплый и легкий суп-пюре. Его даже жевать не надо — организм впитывает его моментально.
Жирные плюсы: усвояемость в разы выше, чем у обычных триглицеридов; капсулу не нужно привязывать к плотному обеду, ее можно выпить хоть натощак, хоть перед сном, и она всё равно идеально усвоится; идеальный выбор для людей с чувствительным желудком, хроническим панкреатитом или удаленным желчным пузырем — капсулы не вызывают тяжести, изжоги и того самого неприятного «рыбного» послевкусия с отрыжкой;
минус: это самая дорогая технология на сегодняшний день, поэтому и ценник на такие препараты в аптеках самый высокий;
для кого: для тех, кто не привык к компромиссам, ценит максимальный комфорт, премиальное качество и хочет получить от биодобавок 100% заявленного эффекта.
А вы принимаете Омега-3?