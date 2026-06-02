Готовится срочная эвакуация из-за смертельной болезни: причиной стал новый штамм вируса

Ограничения мешают гуманитарной помощи | Источник: Александр Ощепков / NGS.RU

Посольство России в Центральноафриканской Республике прорабатывает схемы экстренной эвакуации соотечественников на случай распространения геморрагической лихорадки Эбола. Об этом сообщил глава дипмиссии Александр Бикантов. В Роспотребнадзоре предупредили, что новый штамм вируса пока плохо изучен.

Эбола — это тяжелое острое инфекционное заболевание, вызванное вирусом Эбола (Ebolavirus). Также оно известно как геморрагическая лихорадка Эбола. Она часто протекает в тяжелой форме и может приводить к летальному исходу.

Российская община в ЦАР насчитывает до 200 человек. Посольство на постоянной основе уточняет механизмы и списки для экстренной эвакуации граждан России, включая варианты приостановки авиасообщения между ЦАР и РФ, уточнил глава дипмиссии РФ в ЦАР Александр Бикантов в беседе с «Известиями».

В соседней Кении, где проживает около 500 россиян, дипломаты также готовы к экстренным мерам. В посольстве России отметили, что в случае изменения санитарно-эпидемиологической обстановки проведут все необходимые мероприятия. При этом в дипмиссиях РФ в Танзании, Руанде и Анголе заявили, что введение таких мер пока не рассматривается.

США и Канада уже ввели ограничения на въезд для граждан ДР Конго, Уганды и Южного Судана, а также для тех, кто посещал эти страны. Всемирная организация здравоохранения осудила эти меры. В ВОЗ подчеркнули, что запреты продиктованы страхом распространения эпидемии, но реальных рекомендаций для закрытия границ сейчас нет.

Введенные ограничения могут помешать гуманитарной и медицинской помощи. Риск попадания Эболы в другие соседние с ДР Конго страны остается высоким. Погранслужбы не в состоянии контролировать потоки людей, многие пересекают границу в обход КПП. Инкубационный период лихорадки длится до 21 дня, поэтому человек может пересечь границу до появления симптомов.

Руководитель Роспотребнадзора Анна Попова заявила РИА Новости, что вирус Эбола не обладает пандемическим потенциалом, поскольку это контактная инфекция. Однако широкое распространение лихорадки на африканском континенте возможно.

«Африка уже не один раз показывала нам, что такого рода контактные инфекции, как лихорадка, вызываемая вирусом Эбола, могут привести к широкому распространению на континенте», — сказала Попова.

Она отметила, что вариант Бундибуджио пока не до конца изучен. Специалисты Роспотребнадзора разработали специальный тест для диагностики этого редкого штамма.

«Каждая жизнь бесценна. И поэтому допустить, чтобы человек заразился такой особо опасной инфекцией, мы не должны. Для этого мы и работаем», — подчеркнула глава Роспотребнадзора.

Елена Мальцева
Старший корреспондент оперативной редакции
Комментарии
3
Гость
46 минут
Допутешествовались туристы.
Гость
24 минуты
Ну зашибсь , давайте сюда эту заразу притащим. Пусть там и сидят, отдыхают
