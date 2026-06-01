Здоровье Подробности После публикации 76.RU главу СК Бастрыкина заинтересовала смерть пациентки в ярославской больнице

В центральном аппарате ведомства будут следить за ходом расследования

Глава СК затребовал доклад из-за смерти пациентки больницы в Ярославле

Делом о смерти 60-летней Ольги Федотовой, скончавшейся в стационаре больницы имени Семашко в Ярославле, заинтересовался председатель СК России Александр Бастрыкин. Глава ведомства будет следить за ходом расследования.

В центральном аппарате внимание на эту историю обратили после публикации в СМИ. Ранее 76.RU публиковал историю супруга Ольги Федотовой, который винит в смерти жены врачей. Он хочет наказать причастных к трагедии. Жене Андрея Федотова вовремя не диагностировали аппендицит.

«В СМИ сообщается, что в Ярославле в одном из медицинских учреждений скончалась местная жительница. Отмечается, что, по мнению супруга женщины, медицинские работники своевременно не диагностировали заболевание, ввиду чего не оказали надлежащую медицинскую помощь, что повлекло её смерть», — говорится в сообщении информационного центра СК России.

После проверки следователи возбудили уголовное дело по ч. 2 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей».

«Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Бастрыкин поручил руководителю СУ СК России по Ярославской области Александру Бессмельцеву доложить о ходе расследования уголовного дела и установленных обстоятельствах», — рассказали в информационном центре СК России.

Ранее мы подробно рассказывали историю Ольги Федотовой. В большом материале 76.RU читайте о том, почему пациентке не смогли диагностировать аппендицит: мнение медиков и результаты проверки действий врачей от страховой компании. Также узнать детали этой истории можно в видео.

Алина Сардекова
Пациентка Смерть в больнице Глава СК Александр Бастрыкин
