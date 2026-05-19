Здоровье Мир оказался на грани новой пандемии. ВОЗ назвала самые опасные вирусы, которые угрожают нам уже сейчас

Мир оказался на грани новой пандемии. ВОЗ назвала самые опасные вирусы, которые угрожают нам уже сейчас

Новые вспышки заболеваний станут более разрушительными

Особую опасность несут болезни, которые передаются от животных

Источник:

Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила о растущем риске новой глобальной пандемии из-за развития инфекционных заболеваний.

Эксперты Совета по мониторингу глобальной готовности заявили, что «мир не стал безопаснее от пандемий» после вспышек Эболы и COVID‑19.

«По мере того как вспышки инфекционных заболеваний становятся более частыми, они также становятся более разрушительными, с растущими последствиями для здоровья, экономики, политики и общества. При этом способность к восстановлению после них снижается», — говорится в докладе Совета.

По словам экспертов, особую тревогу вызывают зоонозные вирусы, которые передаются людям от животных. К таким заболеваниям относятся Эбола, коронавирус, хантавирусы, сибирская язва, бешенство, клещевой энцефалит и другие.

Вирус Эболы передается человеку от диких животных. Первые симптомы — лихорадка, мышечные боли, головная боль и боль в горле. Позже развиваются нарушения работы почек и печени, в некоторых случаях начинаются внутренние и внешние кровотечения. Средний показатель смертности от лихорадки Эбола составляет около 50%.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет менее чем от 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

Опасения ВОЗ вызывает и новая вспышка лихорадки Эбола в Демократической Республике Конго и других странах Африки. Специалисты отмечают, что вирус изменился, поэтому против него нет одобренной терапии или вакцины.

Совет указывает, что для защиты от пандемии во всех странах необходимо обеспечить равный доступ к жизненно важным вакцинам, тестам и методам лечения.

Прочитайте также о том, чем опасен распространяющийся за рубежом хантавирус и как отличить его от коронавируса.

Виктория Корнеева
Корреспондент оперативной редакции
