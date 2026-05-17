Вирусолог назвал опасную особенность хантавируса: почему он способен стать смертоноснее

У хантавируса есть опасная особенность, связанная с высокой изменчивостью. В будущем это может привести к появлению новых вариантов с повышенной смертностью. Об этом сообщил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

«Хантавирусы — это РНК-содержащие вирусы, склонные к высокой частоте возникновения мутаций, они быстро меняются. В будущем будут возникать разные варианты хантавируса, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку», — пояснил ученый в беседе с РИА Новости.

По словам Оберемока, хантавирус пока не так заразен и опасен, как коронавирус SARS-CoV-2, и передается от человека крайне редко. Однако из-за мутаций со временем он может «переродиться» в более опасные варианты.