Вирусолог назвал опасную особенность хантавируса: почему он способен стать смертоноснее

Вирусолог назвал опасную особенность хантавируса: почему он способен стать смертоноснее

Ученый поделился неутешительным прогнозом

У хантавируса есть опасная особенность, связанная с высокой изменчивостью. В будущем это может привести к появлению новых вариантов с повышенной смертностью. Об этом сообщил доктор биологических наук, заведующий кафедрой общей биологии и генетики Крымского федерального университета имени В. И. Вернадского, вирусолог Владимир Оберемок.

«Хантавирусы — это РНК-содержащие вирусы, склонные к высокой частоте возникновения мутаций, они быстро меняются. В будущем будут возникать разные варианты хантавируса, в том числе изредка и опасные, вызывающие более высокую смертность и способные быстро передаваться от человека к человеку», — пояснил ученый в беседе с РИА Новости.

По словам Оберемока, хантавирус пока не так заразен и опасен, как коронавирус SARS-CoV-2, и передается от человека крайне редко. Однако из-за мутаций со временем он может «переродиться» в более опасные варианты.

Появление в России новых переносчиков хантавируса маловероятно, отметил главный научный сотрудник Научно-исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии (НИЦЭМ) имени Николая Гамалеи Анатолий Альтштейн. Дело в неподходящем для них климате и отсутствии необходимого пропитания. О том, где можно заразиться и как появляются симптомы, рассказываем в отдельном материале

Елена Мальцева
