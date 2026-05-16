Избавит от отеков и поддержит сердце: специалист объяснила, в чем польза и вред березового сока

Избавит от отеков и поддержит сердце: специалист объяснила, в чем польза и вред березового сока

Кому природный нектар можно пить литрами, а кому — ни глотка

Рассказываем, как лучше пить березовый сок

Рассказываем, как лучше пить березовый сок

Источник:

Ольга Бурлакова / NGS.RU

Для многих это вкус детства — весенний напиток с легкой древесной сладостью. Березовый сок пьют свежим и запасают впрок, считают, что в нем масса всего полезного. Некоторые, правда, относятся к нему с недоверием из-за возможной аллергии и противопоказаний. А чего в этом напитке на самом деле больше — вреда или пользы — корреспонденты NGS.RU спросили у эксперта.

В чем польза березового сока

Диетолог и нутрициолог Анна Иванова объясняет: березовый сок обладает уникальным составом. На 97–98% он состоит из структурированной жидкости — воды, которая прошла через корневую систему и сосуды дерева и приобрела упорядоченную молекулярную структуру. Благодаря этому организм человека ее очень легко усваивает на клеточном уровне — это помогает разгрузить лимфатическую систему и избавиться от лишней жидкости.

Оставшиеся 2–3% содержат ферменты и фитонциды — природные антисептики, подавляющие рост бактерий.

Что еще в составе:

  • органические кислоты — они улучшают пищеварение и сдвигают pH-баланс в сторону ощелачивания, что полезно при хроническом воспалении;

  • танины — эти вещества обладают вяжущим и легким противовоспалительным действием;

  • микроэлементы — калий, магний, кальций и марганец. Калий особенно важен для работы сердечной мышцы и выведения лишней жидкости.

«Регулярное употребление курсом до 2–3 недель помогает снять отеки, повысить энергию без стимуляции нервной системы (в отличие от кофе), а также уменьшить проявления весенней разбитости», — комментирует диетолог.

Потенциальный вред и противопоказания

Анна Иванова предупреждает: несмотря на натуральность, березовый сок может навредить тем, у кого есть аллергия на пыльцу березы.

«У таких людей сок способен вызвать зуд во рту, отек глотки и крапивницу. Это перекрестная реакция, и здесь противопоказание абсолютное», — предупреждает эксперт.

Воздержаться от употребления березового сока стоит при язве желудка или двенадцатиперстной кишки в фазе обострения. Всё потому, что органические кислоты могут дополнительно раздражать и без того поврежденную слизистую.

Нельзя пить березовый сок тем, кто страдает от камней в почках, особенно оксалатов и фосфатов.

«Мочегонный эффект способен сдвинуть камни, вызвав почечную колику», — объясняет Анна Иванова.

Также, по ее словам, сок не рекомендуется тем, кто имеет склонность к диарее: напиток слабит умеренно, но при нестабильном стуле усугубит проблему.

Для здорового человека без аллергии березовый сок практически безвреден, но чувство меры никто не отменял. Оптимально выпивать до 1 литра в день, а начинать с 200 миллилитров, чтобы отследить реакцию.

Как правильно пить березовый сок

Это тоже важно — Анна Иванова дала четкие рекомендации по употреблению весеннего напитка.

  1. Пейте только свежий или правильно замороженный. Свежесобранный сок хранится в холодильнике 2–3 суток. Для длительного хранения его разливают по бутылкам и замораживают — при этом сохраняется до 90% витаминоподобных веществ. Кипячение же убивает ферменты, сводя пользу к минимуму.

  2. Пить березовый сок лучше между едой, за 20–30 минут до завтрака или через час после обеда. Натощак напиток хорошо чистит почки, но людям с гастритом с нормальной кислотностью лучше пить его после еды.

  3. Температура: не ледяной, слегка охлажденный или комнатной температуры. Холодный напиток сужает сосуды желудка и хуже усваивается.

  4. Важно: не добавляйте сахар! Фруктозы в березовом соке мало (1–2%), но класть в него сахар или мед — значит перегружать поджелудочную железу.

«Березовый сок — это скорее лечебное питание, а не замена воде. Пейте его курсами весной по 10–14 дней, и он подарит вам легкость без вреда для организма», — резюмирует эксперт.

Алёна Золотухина
Журналист НГС
Березовый сок Польза Вред
Гость
16 мая, 20:50
Кора березы очень полезна и забивает голод, ещё траву можно есть как в Корее делали
Гость
16 мая, 20:44
за такое обязательно надо ввести налог На Березовый сок!!! Люди простые люди просили умоляли об этом!!! а что на халяву пить Государев сок захотели???
