Хантавирус выявили в России — насколько это опасно

Рассказываем, какие штаммы распространены в наших городах

1 366
В России существуют различные штаммы хантавируса, притом распространены они уже давно. И, хотя они пока не передаются от человека к человеку с высокой скоростью, эксперты предупреждают: риски всё же есть. Рассказываем, какие штаммы хантавирусов встречаются в нашей стране, почему они могут стать опаснее и что делается для предотвращения эпидемических угроз.

Хантавирус — это вирус, который передается человеку от грызунов. Ученые насчитывают больше 50 видов таких вирусов. Болезнь поражает легкие и почки. Смертность от хантавирусных инфекций зависит от формы заболевания. В Азии и Европе она составляет от менее 1 до 15%, а в Северной и Южной Америке достигает 50%.

В России циркулируют несколько видов хантавирусов — «Пуумала», «Добрава» (с подвидами «Сочи» и «Куркино»), «Хантаан» и «Сеул». В отличие от недавно выявленного на круизном лайнере штамма «Андес», они пока не передаются от человека к человеку так же быстро. Но у этих вирусов есть другие опасные свойства.

Вспышка хантавируса началась на круизном лайнере MV Hondius, который вышел из Аргентины 1 апреля. Он должен был посетить Антарктиду и Кабо-Верде, но 11 апреля умер первый пассажир — гражданин Нидерландов. Затем скончались его жена и гражданка Германии. 6 мая в Швейцарии обнаружили инфекцию у пассажира, недавно вернувшегося из круиза. На борту находились 146 человек из 23 стран, 8 оказались заражены хантавирусом, который может передаваться между людьми.

Российские хантавирусы относятся к вирусам Старого Света. В основном они поражают не легкие, а сосуды и почки — вызывают геморрагическую лихорадку с почечным синдромом (ГЛПС).

Разные виды вирусов распространены в разных регионах:

  • «Пуумала» чаще всего встречается в европейской части России, включая Татарстан и Приволжский федеральный округ. Его переносит рыжая полевка. Летальность от этого вируса относительно невысокая — 0,1–1%;

  • «Хантаан» и «Сеул» распространены на Дальнем Востоке. Летальность здесь может достигать нескольких процентов;

  • «Добрава» встречается на юге и западе России. Среди ее подвидов особенно опасен

    «Сочи», он связан с более тяжелым течением болезни и более высокой смертностью. Этот штамм распространен на Черноморском побережье и в некоторых южных регионах, а его переносчик — кавказская лесная мышь.

Одна из главных особенностей хантавирусов — их высокая изменчивость. Вирусы могут меняться двумя способами:

  • реассортация — когда один грызун заражается сразу несколькими штаммами, и они «обмениваются» частями генома. В результате могут появиться новые варианты вируса с другими свойствами;

  • рекомбинация — обмен отдельными участками генома.

Кроме того, хантавирусы могут перемещаться по стране вместе с грызунами‑переносчиками. На их распространение влияют изменение климата, хозяйственная деятельность человека и трансформация экосистем. Например, недавно вирус «Сеул» обнаружили в европейской части страны, раньше его здесь не фиксировали. А штамм «Куркино» впервые выявили в Ульяновской области (Приволжский федеральный округ), хотя раньше он встречался в центральных областях России и Западной Сибири.

Специалисты подчеркивают, что штаммы хантавируса, распространенные в России, не так опасны, но риски всё же есть.

«Риск мутации с последующей ограниченной передачей между людьми — например, при тесном контакте, как это произошло с серотипом „Андес“, — существует и не может быть полностью исключен. Он невелик, но его нельзя игнорировать: резервуар в виде грызунов более чем достаточен с эпидемиологической точки зрения», — сообщил врач-инфекционист Андрей Поздняков в разговоре с «Известиями».

По данным Роспотребнадзора, сейчас ситуация с хантавирусами в России стабильная и контролируемая. Служба ведет постоянный мониторинг: проверяет грызунов на зараженность, оценивает активность природных очагов и оперативно выявляет случаи заболевания.

Подробнее о том, что такое хантавирус, и симптомах заболевания мы рассказывали в этом материале.

Дарья Пирогова
Корреспондент оперативной редакции
Гость
15 мая, 07:08
Недоедающим и существующим всегда в стрессе опасно всё
Гость
15 мая, 06:44
Зелёнка и йод если а значит всё идёт по плану и нет причин для беспокойства
