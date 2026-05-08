Хантавирус распространяется по всему миру: нам грозит новая пандемия?

На разработку препарата уйдет 1–1,5 года Источник: Павел Каравашкин / FONTANKA.RU

В мире начал распространятся хантавирус, его обнаружили уже более чем в 10 странах. В ВОЗ рассказали, столкнется ли человечество с новой пандемией в ближайшее время.

Название «хантавирус» имеет географическое происхождение. Оно произошло от названия реки Хантан (Hantan) в Южной Корее. Впервые вирус хантан выявил в 1976–1978 годах ученый из Южной Кореи Ли Хо Ванг. Исследователь обнаружил возбудителя у полевых мышей в районе реки Хантан, где во время Корейской войны (1950–1953 гг.) тысячи солдат страдали от загадочной геморрагической лихорадки. Изначально вирус называли «вирус хантаан» (Hantaan virus), но позже это название легло в основу наименования целого рода вирусов — Orthohantavirus.

Хантавирус — это вирусное заболевание, которое передается от грызунов к человеку. Существуют более 50 видов хантавирусов. При заболевании могут поражаться легкие и почки. Уровень смертности от хантавирусных инфекций (в зависимости от формы) составляет от менее 1 до 15% в Азии и Европе и до 50% в Северной и Южной Америке.

В настоящее время в ВОЗ не видят сходства в распространении хантавируса и коронавируса. В организации отметили, что ситуация пока не похожа на начало пандемии, заставшей врасплох весь мир в конце 2019 года. ВОЗ утверждает, что риск распространения болезни в мире низкий, передает газета Vanguard.

Карта распространения вируса Источник: aajtak.in

В России располагают необходимым объемом знаний для создания вакцины против этого вируса, но такие исследования до сегодняшнего дня не проводились, потому что требуют значительного финансирования при ограниченном потенциале рынка сбыта. При этом необходимость в такой работе сохраняется.

«Возможно, эта вспышка на дорогостоящем круизном лайнере заставит обратить внимание на эту проблему и будут выделены деньги для создания системы вакцинации хотя бы по эпидпоказаниям (при угрозе вспышки болезни. — Прим. ред.)», — заявил в интервью «Известиям» научный руководитель НИЦЭМ им. Гамалеи Александр Гинцбург.

Вспышка хантавируса началась на корабле MV Hondius, который вышел из Ушуая 1 апреля. Он должен был посетить Антарктиду и Кабо-Верде, но 11 апреля умер первый пассажир — гражданин Нидерландов. Затем скончались его жена и гражданка Германии. 6 мая в Швейцарии обнаружили инфекцию у пассажира, недавно вернувшегося из круиза. На борту 146 человек из 23 стран, восемь заражены хантавирусом, который может передаваться между людьми. Однако и в России есть риск заразиться этим вирусом, так как хантавирусы передаются к человеку через контакт с зараженными грызунами и их пометом. В группе риска дачники, которые могут столкнуться с этим при уборке своих участков перед началом сезона.

В мире, в том числе и в России, регулярно фиксируются различные геморрагические лихорадки, включая хантавирусные. Каждый год регистрируют 5–7 тысяч случаев заражения.

По информации Гинцбурга, возбудители этих инфекций отличаются высоким разнообразием, антигенной структурой, механизмами взаимодействия с организмом хозяина и клинической картиной. У заразившихся пациентов наблюдается тяжелый почечный синдром или легочная патология.

«Если создавать вакцину, то не против одного антигенного варианта, а сразу против пяти — семи наиболее распространенных. Но для этого необходимы исследования, чтобы выделить эти штаммы. Технология вирусоподобных частиц уже была успешно применена для вакцины от ротавирусов. Этот подход можно использовать для создания вакцины против хантавируса», — отметил Гинцбург.

Он добавил, что если соответствующее решение примут в ближайшее время, то на разработку препарата уйдет 1–1,5 года.