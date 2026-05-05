«Я хочу стать бабушкой»: Лерчек записала душераздирающее видео из больничной палаты

Чекалина борется с онкологией, но не опускает руки и верит, что сможет увидеть своих будущих внуков Источник: ler_chek и im__lu_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Валерия Чекалина, известная как Лерчек, продолжает курс терапии и открыто говорит о своем состоянии. Сейчас она проходит четвертую процедуру из девяти запланированных. Это означает, что значительная часть пути уже позади.

В новом видео она спокойно отметила, что переносит лечение по-разному. Бывают дни, когда самочувствие оставляет желать лучшего, но она старается концентрироваться на положительных изменениях.

«Сегодня у меня четвертая химия из девяти. Это значит, что практически половина пути проделана. Не буду геройствовать и говорить, что всегда чувствую себя хорошо и идеально. В те моменты, когда мне плохо, я стараюсь сфокусироваться на том, что „Лера, ты чувствуешь себя хорошо: вся еда остается внутри тебя, насыщает тебя витаминами, минералами, белками, и ты крепнешь день за днем“. Когда становится лучше, я сразу начинаю что-то делать, чтобы почувствовать себя живой, активной», — рассказала она.

Лерчек записала видеообращение и рассказала, как проходит ее лечение Источник: ler_chek и im__lu_ / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Чекалина также поделилась деталями разговора с лечащим врачом. Ей было важно понять, что может повлиять на исход болезни.

«Разумеется, я хочу победить эту болезнь. Посоветуйте, какой есть лайфхак? В чем секрет? Как победить рак?» — спросила она специалиста.

В ответ услышала: «Если взять двух абсолютно одинаковых пациентов с одинаковым диагнозом, один будет негативно себя настраивать, постоянно жалеть себя, лежать, а другой — наоборот, стараться заниматься спортом, активничать, возвращаться к работе, чувствовать себя нужным, то в итоге результат у пациента с позитивным настроем будет намного лучше, и жить он будет дольше».

По словам блогера, она не допускает мысли о неблагоприятном исходе. Ей важно прожить долгую жизнь рядом с семьей.

«А я хочу жить очень долго, чтобы увидеть, как растут мои дети. Я хочу стать бабушкой, быть такой старенькой, с палочкой. Я очень хочу дожить до этого возраста. Я в это верю. Это всё благодаря вашей поддержке, благодаря вере. Когда вы меня так поддерживаете, я чувствую: у меня нет шансов не победить — я должна победить. Я должна это сделать. И я обязательно сделаю. Боже, спасибо, что поддерживаешь и исцеляешь. Я вас очень сильно люблю», — призналась она.

Новый возлюбленный — Луис Сквичиарини — поддерживает блогершу во всём Источник: ler_chek / Instagram (экстремистская организация, деятельность запрещена на территории РФ)

Подписчики откликнулись теплыми словами. В комментариях писали:

«Лерочка, это правда, ваш настрой влияет на ваше тело и эмоции, если позитивные, то и лечение идет на пользу. Выздоравливайте!»

«Какая сильная! Просто пример того, как надо встречать трудности в жизни… Скорейшего выздоровления! Оно точно будет!»

«Лерочка, пусть химиотерапия работает на 100% и всё плохое уходит! Господи, помоги!»

«Надеюсь, очень скоро мы услышим: „Я победила рак“. И этот день не за горами».

«Не сдавайся! Ты всегда выходила победителем — и сейчас должна! Ради себя, ради мамы, ради детей».

Сама Чекалина подчеркивает: поддержка аудитории помогает ей сохранять уверенность и двигаться вперед.

2026 год для Валерии стал испытанием: сразу после рождения четвертого ребенка, в феврале, врачи обнаружили у нее рак желудка четвертой стадии с множественными метастазами, в том числе в легких. Из-за последствий процедур блогеру пришлось побриться налысо, и на публике она появляется в парике. Семья рассматривает возможность продолжить лечение за пределами России — среди вариантов Южная Корея и Китай.

В личной жизни тоже произошли перемены. После развода с Артемом Чекалиным рядом с ней появился Луис Сквичиарини — он поддерживает ее во время лечения и делится кадрами из клиники. Недавно он поделился воодушевляющими кадрами: его возлюбленная вернулась к танцам.

«Сейчас Лере разрешили легкие физические нагрузки, плавание и танцы. Вы бы видели ее счастливые глаза, когда она это узнала! Как она любит танго, как она любит музыку. На нашем первом занятии после такой долгой паузы у нее дрожали ноги, мышцы были слабыми, почти не отзывались, но я попросил ее обнять меня покрепче и позволить мне быть ее поддержкой и опорой», — поделился радостью с подписчиками Луис.