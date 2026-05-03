Жизнь — это шведский стол: 8 ценных установок от психолога, которые действительно помогают вырастить самооценку

Самооценку можно вырастить, а можно и загубить Источник: Freepik

Ваши отношения, карьера, круг общения и другие жизненные аспекты целиком и полностью зависят от самооценки. Даже самая красивая девушка не станет успешной моделью, а талантливый ученый не сделает открытия, если не будет уверенности в себе.

Самооценку можно и нужно прокачивать. Да, ее азы закладываются в детстве, однако всё в ваших руках, говорят психологи. Достаточно каждый день выделять немного времени для себя, чтобы через несколько недель уже видеть позитивную динамику. Что именно нужно делать — об этом советы семейного психолога Виктории Дмитриевой в материале «Доктора Питера».

Вижу цель — не вижу препятствий

Начинать нужно с малого — напишите список маленьких целей, которые помогут вам достичь одного желаемого итога. Например, если вы считаете, что самооценка повысится, когда вы похудеете, то запишите, что для этого нужно. Гулять по 30 минут в день? Пить больше воды? Раньше ложиться спать?

«По мере того как вы будете делать маленькие шаги, ставьте себе галочку, что было сделано для укрепления самооценки. Это тоже будет положительно влиять на то, как вы оцениваете себя. Цели, достижение которых укрепляет вашу самооценку, могут касаться не только внешности, но и работы, отношений, вообще чего угодно», — объясняет Виктория Дмитриева.

Психолог сформулировала несколько установок, которые помогают стать увереннее, принять и полюбить себя:

Меньше занимайтесь другими, а больше — собой. Помните, что всегда надо начинать с себя. Даже во время конфликта можно сказать себе: «Займусь лучше своими делами, мы ссоримся на пустом месте». Каждую неделю пробуйте новое занятие. Представьте, что жизнь — это огромный шведский стол, нельзя же отказывать себе в удовольствии! Дарите подарки себе, а не только другим. Баловать близких приятно, но когда вы последний раз тратились на себя? Без повода и угрызений совести уже купите ту самую сумку и будьте счастливы. Не пытайтесь найти одобрение у партнера или родителей. Только вы знаете, как вам будет лучше всего. Да, другие могут осуждать, но без этого никуда. Напишите список из 50 позиций, начиная каждую фразу с «Я получаю удовольствие от…» И дополняйте его, не забывая про свои хотелки. Планируйте важные для себя задачи и не отказывайтесь от идей. Если вам чего-то сильно хочется, но все пытаются помешать, стойте на своем. В пределах разумного, конечно, но те же два часа в воскресенье можно посвятить себе и только себе. Читайте книги, прокачивая самоиронию. Помните, что юмор формирует в нас позитивное мышление, а качественная литература повышает интеллект. Смех и острота ума — базовые настройки человека, который любит себя. Не требуйте любви от других. Никто и никогда не закроет вашу потребность в признании, пока вы не полюбите себя. А как только это придет, люди сами начнут тянуться.

Самооценка укрепляется не через абстрактные проработки, а через конкретные действия. И даже маленькие шаги способны привести к большому результату. Позвольте себе ошибаться, уставать, но потом снова беритесь за дело — увидите, как вскоре станете совсем другим человеком.

Неожиданно: прокачать самооценку поможет… судоку

Оказывается, успешно решенная головоломка дает нам ощущение успеха. По словам психолога Родиона Чепалова, это особенно важно для тех, кто чувствует интеллектуальную усталость или сомневается в своих способностях. Регулярное решение судоку создает ощущение прогресса: задачи постепенно усложняются, но вы с ними справляетесь.

Более того, если играть в судоку каждый день, это становится своего рода тренировкой для мозга. Исследования когнитивного старения показывают, что регулярные интеллектуальные упражнения помогают поддерживать ясность мышления, внимание и скорость обработки информации.